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Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

14 октября 2019, 18:09
63

«Спартак» назначил Доменико Тедеско главным тренером команды.

О назначении Тедеско гендиректор «Спартака» Томас Цорн объявил в ходе презентации на стадионе «Открытие Арена».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (63)
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rash1959
1571067563
Ни пуха, ни пера... Успехов.
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oyabun
1571067754
Не покидает чувство дежавю от происходящего. Примерно так же брали и Кононова в команду. Как кота в мешке - "вроде неплохо тренировал и добивался каких то локальных успехов". Тедеске, тем не менее, удачи в Спартаке, ибо ситуация невеселая и года на раскачку как с предыдущим ГТ у нас нет.
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Кинстифа
1571067796
Надеюсь нам повезет с этим тренером
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Вальдемар IV
1571068178
на полгода заткнулась секта
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Eddyson
1571068360
Давай, Доменико, чтоб не как Шюррле: не три четыре матча на высоком уровне, а три-четыре сезона!
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uBaH_
1571069719
Переводчика можно уже в отставку отправлять
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Oldtrafford83
1571069797
Удачи,при нём Шальке выдал сумасшедший сезон и сверх дикий матч с Дортмундом 4-4,надеюсь фаны СМ будут довольны,они этого уже заждались!!!
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giluxa1963
1571070490
через пару месяцев и его сожрут
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zigbert
1571071666
Трудностей будем много. И все же удачи тебе Доменико в Спартаке!
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батог
1571071996
Удачи Доменико !!!
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