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    Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

    «Спартак» назначил Доменико Тедеско главным тренером команды.

    О назначении Тедеско гендиректор «Спартака» Томас Цорн объявил в ходе презентации на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии36
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      Рейтинг: +700

      Taps 2 минуты назад

      Месяцев 7-8 продержится.

      0
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      Рейтинг: +1594

      Фан666 5 минут назад

      Спорный состав со спорным тренером. Путь полная короче

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1335

      Бомбардиръ 18 минут назад

      Ему надо в какое-нибудь кино играть католического монаха, ну больно похож на него)

      2
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      Рейтинг: +2036

      Виталий Орехов 21 минуту назад

      Удачи Спартаку! От души!

      -2
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      Рейтинг: +1016

      ААМ 23 минуты назад

      Посмотрим, что будет. Главное, чтобы не по Крылову: "А вы друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь".

      2
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      Рейтинг: +108

      Dizgen 23 минуты назад

      Неужели но будет ли толк будем посмотреть

      0
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      Рейтинг: +1107

      altezzik 34 минуты назад

      Новый цикл начался.

      1
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      Рейтинг: +4203

      hevbn 28 35 минут назад

      Всем болельщикам Спартака остается только одно , пожелать удачи Доменико в работе в Спартаке . Чего я ему и желаю.

      -1
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      Рейтинг: +6344

      батог 36 минут назад

      Удачи Доменико !!!

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      Рейтинг: +3485

      Yev 38 минут назад

      Это хорошо если сможем зацепиться за 5-6 позиции, но судя по его первым комментариям, что-то мне подсказывает что я буду ещё скучать за Кононовым, хотелось бы ошибаться.
      Спартаку удачи, предстоит сложный путь перехода из реанимации в общую палату.

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