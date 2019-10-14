Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

«Спартак» назначил Доменико Тедеско главным тренером команды.
О назначении Тедеско гендиректор «Спартака» Томас Цорн объявил в ходе презентации на стадионе «Открытие Арена».
- В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
- До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».
Источник: Бомбардир.ру