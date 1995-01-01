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    Хинкель: «Спартак» – самый популярный клуб России. У него 25 миллионов фанатов»

    Экс-защитник сборной Германии Андреас Хинкель, назначенный помощником нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, прокомментировал свое трудоустройство в московский клуб.

    «Нам [с Тедеско] хотелось снова поработать вместе, потому что мы понимаем друг друга и в спортивном, и в человеческом плане. Работа в «Спартаке» – это большой вызов. Если вы внимательно посмотрите на историю клуба, то быстро поймете, что за ней стоит. Это самый популярный клуб России, у него более 25 миллионов фанатов в стране», – сказал Хинкель.

    По его словам, экс-нападающий сборной Германии и «Динамо» Кевин Кураньи рассказал ему о том как хороша Москва. «Это также было важным аспектом для меня: возможность получить новые впечатления не только в спортивной сфере», – добавил Хинкель. Тренер отметил, что пока не собирается перевозить в Москву свою семью.

    • В понедельник Тедеско сказал, что Хинкель войдет в его тренерский штаб.
    • Хинкель завершил карьеру футболиста в сентябре 2012 года.
    • С 2013 года он работает в «Штутгарте».

    Источник: Bild

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +744

      Красный май 14 минут назад

      Нужно не только болельщиков считать, но и горящие пердаки ребят, что полыхают после каждой новости о Спартаке - это ведь то же свидетельство популярности.)

      2
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      Рейтинг: +503

      Spartak Piter 15 минут назад

      Так это всем понятно. Самый популярный был всегда Спартак. У голубых бабло кончится и они снова не смогут покупать статистику))) Хотя и с ней видно все.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2965

      RotBerg > Spartak Piter 7 минут назад

      Видно, друг мой) и победу в Кубке УЕФА и в Супер Кубке УЕФА и 60 т на домашних играх тоже видно) Ты лучше смотри, что видно вам. Ноль в графе евро кубки и полупустая Открывашка.. Все всем видно..;)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5152

      Старикан 16 минут назад

      Ни х.уясе - это как он всех пересчитал-то?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1643

      Борат 16 минут назад


      видать уже спартаковского духа нанюхался)))))
      вот умора!!!!

      -1
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