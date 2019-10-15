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  • Хинкель: «Спартак» – самый популярный клуб России. У него 25 миллионов фанатов»

Хинкель: «Спартак» – самый популярный клуб России. У него 25 миллионов фанатов»

15 октября 2019, 15:56
46

Экс-защитник сборной Германии Андреас Хинкель, назначенный помощником нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, прокомментировал свое трудоустройство в московский клуб.

«Нам [с Тедеско] хотелось снова поработать вместе, потому что мы понимаем друг друга и в спортивном, и в человеческом плане. Работа в «Спартаке» – это большой вызов. Если вы внимательно посмотрите на историю клуба, то быстро поймете, что за ней стоит. Это самый популярный клуб России, у него более 25 миллионов фанатов в стране», – сказал Хинкель.

По его словам, экс-нападающий сборной Германии и «Динамо» Кевин Кураньи рассказал ему о том как хороша Москва. «Это также было важным аспектом для меня: возможность получить новые впечатления не только в спортивной сфере», – добавил Хинкель. Тренер отметил, что пока не собирается перевозить в Москву свою семью.

  • В понедельник Тедеско сказал, что Хинкель войдет в его тренерский штаб.
  • Хинкель завершил карьеру футболиста в сентябре 2012 года.
  • С 2013 года он работает в «Штутгарте».

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Спартак Штутгарт Хинкель Андреас Тедеско Доменико
Комментарии (46)
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Старикан
1571144636
Ни х.уясе - это как он всех пересчитал-то?
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Spartak Piter
1571144736
Так это всем понятно. Самый популярный был всегда Спартак. У голубых бабло кончится и они снова не смогут покупать статистику))) Хотя и с ней видно все.
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Красный май
1571144796
Нужно не только болельщиков считать, но и горящие пердаки ребят, что полыхают после каждой новости о Спартаке - это ведь то же свидетельство популярности.)
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Из Твери Леха
1571148211
Любовь к немцам у Спартака еще со Старостиных пошла...
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subbotaspartak
1571151604
Вы сделайте опрос не вокруг Ленинграда или внутри МКАДА, Спартаку в любом городишке рады.
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portero
1571152417
зарплату отрабатывают????? вы игру команде поставьте и результат дайте , а дифирамбы потом можно петь.
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AnTiNeHrEsT
1571153124
25 миллионов фанатов!? Данный товаришь совсем говорит не понятно что! По почти официальным данным у всего РПЛ фанатов около 10 млн., а у спартака около 2,5 млн. это цифра по сравнению с другими конечно больше остальных, но немец походу ошибся запятой (25 млн или 2,5 млн.)+ те люди которые ти по за спартак, у которых при опросе спросили: за какую команду болеете ( а они знать не знают про футбол) но слышали про "народную" команду Спартак (которая не тратит ваши-наши деньги из кормана,а святым духом питается (у Газпрома же нефть народная, а у Лукойла своя)) вот оно большинство и вышло. Я вот не только смотрю,а еще и болею и друзья мои болеют за определенную команду (точно не за Спартак), нас ник то не спрашивал и сколько таких как мы? Статистика из той серии один есть мясо пятеро капусту, а в 6 мясо с капустой. Так, что оф. данным веры нет, а человеку который только появился в нашем футболе и не знает о нём толком ничего, но уже делает такие заявления-тем более!
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a_who
1571156046
«Спартак» – самый популярный клуб - без сомнения !
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Axe111
1571159012
Ага 250 МИЛЛИАРДОВ
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Вальдемар IV
1571171940
он с безработицей не перепутал?
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