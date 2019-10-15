Хинкель: «Спартак» – самый популярный клуб России. У него 25 миллионов фанатов»

Экс-защитник сборной Германии Андреас Хинкель, назначенный помощником нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, прокомментировал свое трудоустройство в московский клуб.

«Нам [с Тедеско] хотелось снова поработать вместе, потому что мы понимаем друг друга и в спортивном, и в человеческом плане. Работа в «Спартаке» – это большой вызов. Если вы внимательно посмотрите на историю клуба, то быстро поймете, что за ней стоит. Это самый популярный клуб России, у него более 25 миллионов фанатов в стране», – сказал Хинкель.

По его словам, экс-нападающий сборной Германии и «Динамо» Кевин Кураньи рассказал ему о том как хороша Москва. «Это также было важным аспектом для меня: возможность получить новые впечатления не только в спортивной сфере», – добавил Хинкель. Тренер отметил, что пока не собирается перевозить в Москву свою семью.