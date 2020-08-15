Тренер «Спартака» Хинкель: «VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель дал комментарии после матча второго тура РПЛ против «Ахмата».

Москвичи выиграли со счетом 2:0.

Арбитр отменил два гола столичной команды – из-за игры рукой и офсайда.

Хинкель руководил «Спартаком» вместо заболевшего Доменико Тедеско.

«Очень важно, что мы продолжили гнуть свою линию. Во втором тайме наконец реализовали свои шансы. Мы заслужили эту победу. Маленькими шагами пришли к этому результату. Важно, что команда показала характер и страсть после незасчитанных голов в первом тайме.

Игра удалась, были отдельные моменты с индивидуальными ошибками, но в конечном счeте всe обошлось. Сегодняшние комбинации – результат того, что мы готовили на тренировках. Мы хорошо разобрали игру соперника.

Планируем подготовку к игре и обсуждаем всe вместе с Тедеско и Урванчки. Эту победу заслужили все, кто является частью команды. Разделять не вижу смысла.

VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации. Ты не можешь быть до конца уверен, что гол засчитан. Ты всегда дожидаешься проверки, чтобы продолжить праздновать. Странная ситуация», – сказал Хинкель.