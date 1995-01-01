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    Тренер «Спартака» Хинкель: «VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации»

    Тренер «Спартака» Андреас Хинкель дал комментарии после матча второго тура РПЛ против «Ахмата».

    • Москвичи выиграли со счетом 2:0.
    • Арбитр отменил два гола столичной команды – из-за игры рукой и офсайда.
    • Хинкель руководил «Спартаком» вместо заболевшего Доменико Тедеско.

    «Очень важно, что мы продолжили гнуть свою линию. Во втором тайме наконец реализовали свои шансы. Мы заслужили эту победу. Маленькими шагами пришли к этому результату. Важно, что команда показала характер и страсть после незасчитанных голов в первом тайме.

    Игра удалась, были отдельные моменты с индивидуальными ошибками, но в конечном счeте всe обошлось. Сегодняшние комбинации – результат того, что мы готовили на тренировках. Мы хорошо разобрали игру соперника.

    Планируем подготовку к игре и обсуждаем всe вместе с Тедеско и Урванчки. Эту победу заслужили все, кто является частью команды. Разделять не вижу смысла.

    VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации. Ты не можешь быть до конца уверен, что гол засчитан. Ты всегда дожидаешься проверки, чтобы продолжить праздновать. Странная ситуация», – сказал Хинкель.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:55
    Комментарии16
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      Рейтинг: +7494

      paracetamol 1 час назад

      Одна из странных ситуаций произошла вчера, когда симулянту Жиге не только не дали желтую, но и поставили пенальти в ворота Ахмата. Турбина держать на полиграфе хоть 12 часов, пока не признает взятку от Федуна!

      0
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      ...
      Рейтинг: +5942

      Борат > paracetamol 1 час назад

      Ну наплачут себе рылы 5е место, а что дальше? С лиги Европы будут сниматься ? Хотя не придётся , рылы же квалификацию пройти не могут... Гыгы

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +9777

      derrik2000 1 час назад

      "VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации."

      У нас в России с началом нового чемпионата НУЖНО ГОВОРИТЬ по-другому:
      "С VAR у нас всегда происходят странные ситуации, но иногда VAR делает футбол лучше и честнее . "
      ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1359

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Во, проснулся, а то я уже забеспокоился.

      1
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      Рейтинг: +5942

      Борат 1 час назад

      Рылы, я только проснулся, а мне уже стыдно за ваш убогий пищевик ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1427

      seth343 > Борат 1 час назад

      Хер ли ты так долго спал? Опять грибов нажрался? Колготки так и не зашил?

      1
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      Рейтинг: +2735

      serhio80 > Борат 19 минут назад

      Ты че окуел на работе спать? Клиенты недовольны, там очередь к дуплу твоему

      0
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      Рейтинг: +1359

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Что - то барака не слышно. Непорядок. Пора его будить.

      1
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      Рейтинг: +1851

      vsespartak01 > Иван Петров 1986 1 час назад

      мы же вроде договорились его просто игнорировать!аларморатов в изоляцию!

      0
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      Рейтинг: +1359

      Иван Петров 1986 > vsespartak01 1 час назад

      Да я забыл совсем.

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      Рейтинг: +1427

      seth343 > vsespartak01 1 час назад

      Ну маленько можно над ними покуражиться ( над не адекватами) Адекватные вчера писали, что выйграли ровно, все по делу.

      0
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      Рейтинг: +2371

      NewLife > seth343 1 час назад

      Любой диалог с троллем - это для него дополнительные деньги. Только игнор.

      0
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      Рейтинг: +1427

      seth343 > NewLife 1 час назад

      Да понятно, что пох на них...

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      Рейтинг: +11086

      Garrincha58 2 часа назад

      опять им VAR помешал не могут сви...и без упоминания о нём во всём мире так играют и только эта недокоманда больше всех визжит

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      Рейтинг: +1427

      seth343 2 часа назад

      Бомжи быстрее будите аборта, постучите ему в бак.

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      Рейтинг: +284

      Бенедиктус > seth343 1 час назад

      Только аккуратно пусть стучат, а то напугают Алармку с Абортом и Аборт подавиться и откусит кое-что у Алармки.

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