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  • Тренер «Спартака» Хинкель: «VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации»

Тренер «Спартака» Хинкель: «VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации»

15 августа 2020, 08:55
16

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель дал комментарии после матча второго тура РПЛ против «Ахмата».

  • Москвичи выиграли со счетом 2:0.
  • Арбитр отменил два гола столичной команды – из-за игры рукой и офсайда.
  • Хинкель руководил «Спартаком» вместо заболевшего Доменико Тедеско.

«Очень важно, что мы продолжили гнуть свою линию. Во втором тайме наконец реализовали свои шансы. Мы заслужили эту победу. Маленькими шагами пришли к этому результату. Важно, что команда показала характер и страсть после незасчитанных голов в первом тайме.

Игра удалась, были отдельные моменты с индивидуальными ошибками, но в конечном счeте всe обошлось. Сегодняшние комбинации – результат того, что мы готовили на тренировках. Мы хорошо разобрали игру соперника.

Планируем подготовку к игре и обсуждаем всe вместе с Тедеско и Урванчки. Эту победу заслужили все, кто является частью команды. Разделять не вижу смысла.

VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации. Ты не можешь быть до конца уверен, что гол засчитан. Ты всегда дожидаешься проверки, чтобы продолжить праздновать. Странная ситуация», – сказал Хинкель.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Хинкель Андреас
Комментарии (16)
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seth343
1597472406
Бомжи быстрее будите аборта, постучите ему в бак.
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Garrincha58
1597472506
опять им VAR помешал не могут сви...и без упоминания о нём во всём мире так играют и только эта недокоманда больше всех визжит
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Иван Петров 1986
1597475701
Что - то барака не слышно. Непорядок. Пора его будить.
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Иван Петров 1986
1597476876
Во, проснулся, а то я уже забеспокоился.
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derrik2000
1597477064
"VAR делает футбол лучше и честнее, но иногда происходят странные ситуации." У нас в России с началом нового чемпионата НУЖНО ГОВОРИТЬ по-другому: "С VAR у нас всегда происходят странные ситуации, но иногда VAR делает футбол лучше и честнее . " ))
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paracetamol
1597478252
Одна из странных ситуаций произошла вчера, когда симулянту Жиге не только не дали желтую, но и поставили пенальти в ворота Ахмата. Турбина держать на полиграфе хоть 12 часов, пока не признает взятку от Федуна!
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АЛЕКСИН
1597510424
В Европейских чемпионатах конечно делает и честнее и справедливее ... но мы особенные у нас VAR умудряется сталкивать болельщиков лбами и доводить матчи до абсурда ..... УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ.... сказал Великий классик Русской поэзии ...
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