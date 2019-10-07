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    Sport24: экс-защитник сборной Германии Хинкель войдет в тренерский штаб Тедеско в «Спартаке»

    Бывший защитник сборной Германии Андреас Хинкель будет работать в «Спартаке», сообщает Sport24.

    По информации источника, 37-летний немец станет помощником Доменико Тедеско, который близок к назначению на пост главного тренера московской команды.

    • Хинкель завершил карьеру футболиста в сентябре 2012 года.
    • С 2013 года он работает в «Штутгарте».
    • Ожидается, что Тедеско возглавит «Спартак» во вторник.

    Уткин: «Будем следить за шагами Тедеско в «Спартаке», ведь он может просто не успеть сделать их много»

    Источник: Sport24

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