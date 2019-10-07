Sport24: экс-защитник сборной Германии Хинкель войдет в тренерский штаб Тедеско в «Спартаке»

Бывший защитник сборной Германии Андреас Хинкель будет работать в «Спартаке», сообщает Sport24.

По информации источника, 37-летний немец станет помощником Доменико Тедеско, который близок к назначению на пост главного тренера московской команды.

Хинкель завершил карьеру футболиста в сентябре 2012 года.

С 2013 года он работает в «Штутгарте».

Ожидается, что Тедеско возглавит «Спартак» во вторник.

Уткин: «Будем следить за шагами Тедеско в «Спартаке», ведь он может просто не успеть сделать их много»