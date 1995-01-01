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    «Чемпионат»: Тедеско во вторник подпишет контракт со «Спартаком»

    Доменико Тедеско возглавит «Спартак» во вторник, 8 октября, сообщает «Чемпионат».

    Сегодня стало известно, что стороны уже согласовали детали личного контракта.

    По информации «Спорт-Экспресс», речь идет о соглашении до лета 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

    • Тедеско сменит на посту главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который 29 сентября ушел в отставку.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на два очка опережая зону стыковых матчей.

    Источник: «Чемпионат»

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