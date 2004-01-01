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    «СЭ»: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со «Спартаком»

    Доменико Тедеско находится в офисе «Спартака», стороны проводят решающий раунд переговоров о возможном сотрудничестве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, тренер обсуждает с представителями московского клуба детали контракта. Речь идет о соглашении до лета 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

    • Тедеско может сменить на посту главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который 29 сентября ушел в отставку.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на два очка опережая зону стыковых матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1549

      Борат 2 минуты назад

      для тадески неплохой вариант набраться тренерского и жизненного опыта)))
      ну и срубить шального бабла по контракту, да и с цорном можно будет на трансферах поднять)))
      а результаты для него на третьем месте, он про спартак впервые услышал неделю назад))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +175

      RJM555 8 минут назад

      Молодой тренер будь он кто угодно здесь и сейчас результат не даст, а Спартаку нужен результат сразу чуть ли не через игру, примеров можно привести много....... не понимаю руководство клуба тем более грабли уже были......значит даже с чукчей не сравнишь.

      1
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      Рейтинг: +6813

      silver29 20 минут назад

      Уж больно взбалмошный владелец в Спартаке ((((((((((((((((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +728

      Mister_Tomsk 26 минут назад

      Утопит спартак в ФНЛ, а потом скажет, упс я просто вспомнил, как ваши в великую отечественную моего деда драли, это вам легкая месть)))

      -1
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      Рейтинг: +6813

      silver29 > Mister_Tomsk 18 минут назад

      Может бабку ? Знаешь как немцы называют памятник в Трептов Парке ?

      0
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      Рейтинг: +713

      Пестрый 28 минут назад

      Тедеску требует убрать из команды номера 14,38,92,7,9,47,49! Федун в трансе) переговоры продолжаются.

      1
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      Рейтинг: +3424

      Viper for CSKA 29 минут назад

      Смешанные чувства. Хороший тренер у конкурентов. Ну что ж, мои поздравления Спартаку! Это вполне может стать судьбоносным решением Цорна.

      2
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      Рейтинг: +175

      RJM555 > Viper for CSKA 2 минуты назад

      После каждого раза женитьбы мама говорила что предыдущая была лучше)))

      0
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      Рейтинг: +9824

      vladimir-7 30 минут назад

      Что-то зарплата у Тедеско низковата, но если он согласится, то Федуну
      остаются только вопросы по финансированию команды и ведение
      хозяйственной деятельности по стадиону.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      SLADE2019 33 минуты назад

      Хоть бы этот решающий раунд сорвался!

      2
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      Рейтинг: +1094

      rash1959 40 минут назад

      Алё, Спартак!
      Уж полдень на дворе,
      А тренера всё нет...

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