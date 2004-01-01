«СЭ»: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со «Спартаком»

для тадески неплохой вариант набраться тренерского и жизненного опыта)))
ну и срубить шального бабла по контракту, да и с цорном можно будет на трансферах поднять)))
а результаты для него на третьем месте, он про спартак впервые услышал неделю назад))))
Доменико Тедеско находится в офисе «Спартака», стороны проводят решающий раунд переговоров о возможном сотрудничестве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, тренер обсуждает с представителями московского клуба детали контракта. Речь идет о соглашении до лета 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.
- Тедеско может сменить на посту главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который 29 сентября ушел в отставку.
- По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на два очка опережая зону стыковых матчей.