«СЭ»: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со «Спартаком»

Доменико Тедеско находится в офисе «Спартака», стороны проводят решающий раунд переговоров о возможном сотрудничестве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, тренер обсуждает с представителями московского клуба детали контракта. Речь идет о соглашении до лета 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.