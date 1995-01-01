«Спорт-Экспресс»: Тедеско согласовал контракт со «Спартаком»

Эмери был , Якин был, Стас,Валера,Дима были посмотрим как будет принят Фратрией ТДску. Нужно с Фратрией договор подписывать. Иначе завтра на всех фанатах будут шарфы ТДскупнх.
Доменико Тедеско близок к назначению на пост главного тренера «Спартака».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», немецкий специалист уже покинул офис красно-белых. Основные параметры его контракта с московским клубом согласованы.
В ближайшее время «Спартак» должен объявить о назначении Тедеско.
Ранее появилась информация, что 34-летний тренер подпишет с российской командой соглашение до 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.
- Предыдущим главным тренером «Спартака» был Олег Кононов. 29 сентября он ушел в отставку.
- Команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.