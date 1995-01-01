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    «Спорт-Экспресс»: Тедеско согласовал контракт со «Спартаком»

    Доменико Тедеско близок к назначению на пост главного тренера «Спартака».

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», немецкий специалист уже покинул офис красно-белых. Основные параметры его контракта с московским клубом согласованы.

    В ближайшее время «Спартак» должен объявить о назначении Тедеско.

    Ранее появилась информация, что 34-летний тренер подпишет с российской командой соглашение до 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

    • Предыдущим главным тренером «Спартака» был Олег Кононов. 29 сентября он ушел в отставку.
    • Команда занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:04
    Комментарии18
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      Рейтинг: +390

      Кузьмич на трибуне 42 секунды назад

      Эмери был , Якин был, Стас,Валера,Дима были посмотрим как будет принят Фратрией ТДску. Нужно с Фратрией договор подписывать. Иначе завтра на всех фанатах будут шарфы ТДскупнх.

      0
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      Рейтинг: -45

      Аденн 1 минуту назад

      ну, что же, Тедеско значит Тедеско, удачи ему.

      0
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      Рейтинг: +3120

      momwig_ 4 минуты назад

      Ну, полтораха - это либо врут, либо он альтруист.

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      Рейтинг: +3625

      nik55 8 минут назад

      в таком состоянии принять команду для любого тренера это большая проблема ------ можно пожелать только удачи ему

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      Рейтинг: +670

      Красный май 20 минут назад

      До 2022 года?! С трудом верится, что федун готов выплатить компенсацию за пару лет недоработанного контракта.

      0
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      Рейтинг: +12531

      slavutiq70 21 минуту назад

      Ну что ж,,посмотрим,,,на что он способен ,этот сезон один хеееер потерян,,,,думаю до зимней паузы будет понятно на что он способен,,хотя конечно ситуация хуже некуда трудно ему придётся,,,,,

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      Рейтинг: +6082

      derrik2000 25 минут назад

      Было уже - "эмерим", "валераверим"...
      А сейчас как будет?
      "Тедесим" или "доменичим"??? ))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +4698

      ilichkadr 28 минут назад

      Интересно, а Тедеско пояснили куда он попал или только в музей сводили?

      2
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      Рейтинг: +15

      Alex1971 30 минут назад

      Спартак не заиграет, схожая ситуация с Киевским Динамо когда то были великие клубы а теперь на них жалко смотреть и причина в руководстве там Федун чудит а в Киеве Суркис..............

      0
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      Рейтинг: +4698

      ilichkadr > Alex1971 25 минут назад

      С Суркисом хоть результат какой/ни какой есть, а тут чемпионство раз в 15 лет.

      2
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      Рейтинг: +67

      mp7700 35 минут назад

      До лета, а там Саламыч походу. Если не вылетят)))

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