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    «Спорт-Экспресс»: контракт «Спартака» с Тедеско будет рассчитан на 2,5 года, зарплата – 1,5 миллиона

    Стали известны подробности потенциального контракта «Спартака» с новым главным тренером Доменико Тедеско. Представитель клуба Александр Цомая отправился в Германию на переговоры со специалистом.

    Согласно источнику, контракт с Тедеско будет действовать два с половиной года, а зарплата составит 1,5 миллиона евро в год. Руководство «Спартака» уже одобрило кандидатуру немца.

    • «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
    • Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Кузнецов.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии28
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      Рейтинг: +1839

      Ruryu 1 минуту назад

      Очередной пропитое,чей-то?! *****,неужели нельзя подписать приличнооо тренера?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      Ссппааррттаакк 10 минут назад

      Посмотрим с Краснодаром.... -- Или он там будет не причем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      SpartakDiana 15 минут назад

      Потом будут думать, как от неё избавиться....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      SpartakDiana 16 минут назад

      Что за хрень....что на футбольном рынке нет топовых тренеров....опять какую то храмую кобылу....в стойло загоняют....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Dizgen 16 минут назад

      Временный Черч обосрется на ЧЕ и пойдет в Спартак

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4618

      ilichkadr 19 минут назад

      Неужели у руководства Спартака совсем нет мозгов? Тедеско даже не физрук, а учитель физкультуры в спец. школе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9092

      vka1970 21 минуту назад

      Понял, что ни хрена не понял.То Цомая полетел, то опровержение.То зарплата три, то полтора.Они там слухи всей своей журнашлюхской братией собирают ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2725

      мы_не_рабы 21 минуту назад

      3 млн - 1,5 млн, улетел - не улетел, любит - не любит, к сердцу прижмёт - к чёрту пошлёт! Что ещё выдадут писаки? Для них сейчас самое раздолье, мели -Емеля!

      4
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      Рейтинг: +9092

      vka1970 > мы_не_рабы 21 минуту назад

      Опередил епт.

      1
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      Рейтинг: +1060

      rash1959 28 минут назад

      Час назад звучало про 3 миллиона, сейчас полтора, а к утру за еду и ночлег будет тренировать.

      3
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      Рейтинг: -12

      Каменный стояк 29 минут назад

      Нормас....через год читаем новость про отставку этого молдаванина и кучу миллионов ему отступных за досрочное расторжение контракта.

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