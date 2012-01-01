«Спорт-Экспресс»: контракт «Спартака» с Тедеско будет рассчитан на 2,5 года, зарплата – 1,5 миллиона

Очередной пропитое,чей-то?! *****,неужели нельзя подписать приличнооо тренера?!
Стали известны подробности потенциального контракта «Спартака» с новым главным тренером Доменико Тедеско. Представитель клуба Александр Цомая отправился в Германию на переговоры со специалистом.
Согласно источнику, контракт с Тедеско будет действовать два с половиной года, а зарплата составит 1,5 миллиона евро в год. Руководство «Спартака» уже одобрило кандидатуру немца.
- «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
- Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Кузнецов.
- «Спартак» в РПЛ идет девятым.