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    Сергей Кузнецов

    Тренер
    Имя Сергей
    Фамилия Кузнецов
    Гражданство Венгрия
    Дата рождения 31 августа 1982
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Спартак 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.10.2019 Краснодар 2 : 1 Спартак
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