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  • Кузнецов – об уходе из «Спартака»: «Грустно покидать великий клуб. Новому тренеру удачи»

Кузнецов – об уходе из «Спартака»: «Грустно покидать великий клуб. Новому тренеру удачи»

17 октября 2019, 00:21
7

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов попрощался с болельщиками команды. 37-летний специалист покинул московский клуб после назначения на пост главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Дорогие болельщики «Спартака». Очень грустно покидать великий клуб, работать в котором было огромной честью. Память об этом времени останется у нас на всю жизнь. Мы честно и искренне делали все, чтобы команда побеждала. Но, к сожалению, добиться результата не получилось.

Благодарю всех сотрудников клуба, игроков и руководство за время, проведенное вместе. На прощание хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал нас, и пожелать «Спартаку» больших побед. И, конечно, удачи новому главному тренеру и его штабу! Вперед, «Спартак»!» – сказал Кузнецов.

  • Кузнецов был помощником Олега Кононова в «Спартаке».
  • Под руководством Кузнецова «Спартак» провел один матч, который завершился поражением от «Краснодара».

Источник: Инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кузнецов Сергей
Комментарии (7)
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Я - легенда
1571262263
По-моему, нормальный был мужик и человек.
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Я - легенда
1571262276
И ему удачи!
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Диктор
1571285602
Согласен новому тренеру удачи.
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piligrim1986
1571285626
грустно тебе потому, что бабла не обломится
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paracetamol
1571293767
Зачистка должна быть полной. Всех руссиян вычистить нахр!
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fhnv
1571308277
Все ждут уже давно ,когда Федун покинет
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