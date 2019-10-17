Кузнецов – об уходе из «Спартака»: «Грустно покидать великий клуб. Новому тренеру удачи»

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов попрощался с болельщиками команды. 37-летний специалист покинул московский клуб после назначения на пост главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Дорогие болельщики «Спартака». Очень грустно покидать великий клуб, работать в котором было огромной честью. Память об этом времени останется у нас на всю жизнь. Мы честно и искренне делали все, чтобы команда побеждала. Но, к сожалению, добиться результата не получилось.

Благодарю всех сотрудников клуба, игроков и руководство за время, проведенное вместе. На прощание хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал нас, и пожелать «Спартаку» больших побед. И, конечно, удачи новому главному тренеру и его штабу! Вперед, «Спартак»!» – сказал Кузнецов.