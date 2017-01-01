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    Кузнецов – об уходе из «Спартака»: Грустно покидать великий клуб. Новому тренеру удачи»

    Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов попрощался с болельщиками команды. 37-летний специалист покинул московский клуб после назначения на пост главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

    «Дорогие болельщики «Спартака». Очень грустно покидать великий клуб, работать в котором было огромной честью. Память об этом времени останется у нас на всю жизнь. Мы честно и искренне делали все, чтобы команда побеждала. Но, к сожалению, добиться результата не получилось.

    Благодарю всех сотрудников клуба, игроков и руководство за время, проведенное вместе. На прощание хочу сказать огромное спасибо каждому, кто поддерживал нас, и пожелать «Спартаку» больших побед. И, конечно, удачи новому главному тренеру и его штабу! Вперед, «Спартак»!» – сказал Кузнецов.

    • Кузнецов был помощником Олега Кононова в «Спартаке».
    • Под руководством Кузнецова «Спартак» провел один матч, который завершился поражением от «Краснодара».

    Источник: Инстаграм «Спартака»

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