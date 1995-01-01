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    Кузнецов: «Спартак» не мог себе позволить оставлять Шюррле на скамейке, хотя Андре не имел постоянной игровой практики»

    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов рассказал, почему тренерский штаб принимал решение ставить в основной состав полузащитника Андре Шюррле, несмотря на его недостаточную физическую готовность.

    «Если вы обратитесь к статистике, то увидите, что в последние полгода до «Спартака» Шюррле не имел постоянной игровой практики. При этом летом тренировался индивидуально и не проходил сборы с нами. Конечно, он большой профессионал, но индивидуальных тренировок недостаточно.

    Почему мы тогда выпускали его? Потому что в «Спартаке» кровь из носа нужно добывать результат здесь и сейчас. Мы не могли себе позволить оставить такого мастера на скамейке. Андре — лидер по своей натуре, очень хотел постоянно помогать «Спартаку». Не мог оставаться в стороне. Но, к сожалению, такой плотный график сказался», – отметил Кузнецов.

    • Шюррле выступает за «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии».
    • В арендном соглашении, рассчитанном до конца сезона-2019/20, есть опция выкупа немецкого полузащитника.

    Источник: «СЭ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +941

      serhio80 22 минуты назад

      Первые игры был вполне на уровне, потом начал сдавать. Тренерский штаб этого не видел? Ну спасибо, практически всю команду загнали.

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