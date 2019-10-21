Кузнецов: «Спартак» не мог себе позволить оставлять Шюррле на скамейке, хотя Андре не имел постоянной игровой практики»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов рассказал, почему тренерский штаб принимал решение ставить в основной состав полузащитника Андре Шюррле, несмотря на его недостаточную физическую готовность.

«Если вы обратитесь к статистике, то увидите, что в последние полгода до «Спартака» Шюррле не имел постоянной игровой практики. При этом летом тренировался индивидуально и не проходил сборы с нами. Конечно, он большой профессионал, но индивидуальных тренировок недостаточно.

Почему мы тогда выпускали его? Потому что в «Спартаке» кровь из носа нужно добывать результат здесь и сейчас. Мы не могли себе позволить оставить такого мастера на скамейке. Андре — лидер по своей натуре, очень хотел постоянно помогать «Спартаку». Не мог оставаться в стороне. Но, к сожалению, такой плотный график сказался», – отметил Кузнецов.