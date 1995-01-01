Кузнецов: «Спартак» не мог себе позволить оставлять Шюррле на скамейке, хотя Андре не имел постоянной игровой практики»

Первые игры был вполне на уровне, потом начал сдавать. Тренерский штаб этого не видел? Ну спасибо, практически всю команду загнали.
Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов рассказал, почему тренерский штаб принимал решение ставить в основной состав полузащитника Андре Шюррле, несмотря на его недостаточную физическую готовность.
«Если вы обратитесь к статистике, то увидите, что в последние полгода до «Спартака» Шюррле не имел постоянной игровой практики. При этом летом тренировался индивидуально и не проходил сборы с нами. Конечно, он большой профессионал, но индивидуальных тренировок недостаточно.
Почему мы тогда выпускали его? Потому что в «Спартаке» кровь из носа нужно добывать результат здесь и сейчас. Мы не могли себе позволить оставить такого мастера на скамейке. Андре — лидер по своей натуре, очень хотел постоянно помогать «Спартаку». Не мог оставаться в стороне. Но, к сожалению, такой плотный график сказался», – отметил Кузнецов.
- Шюррле выступает за «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии».
- В арендном соглашении, рассчитанном до конца сезона-2019/20, есть опция выкупа немецкого полузащитника.