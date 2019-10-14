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    «Спартак» объявил об уходе членов тренерского штаба Кононова

    Пресс-служба «Спартака» объявила об уходе из клуба членов тренерского штаба Олега Кононова.

    «Исполнявший обязанности главного тренера красно-белых Сергей Кузнецов и остальные члены тренерского штаба Олега Кононова покидают клуб. ФК «Спартак-Москва» желает им успехов в дальнейшей карьере», – гласит заявление, опубликованное на официальном сайте «Спартака».

    • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.
    • Кузнецов выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера московской команды в одном матче – 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
    • Новым главным тренером «Спартака» стал Доменико Тедеско.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +315

      playsh 33 минуты назад

      И все пиджачки забрали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2948

      RotBerg 53 минуты назад

      Ушёл весь гардероб

      0
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