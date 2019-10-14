«Спартак» объявил об уходе членов тренерского штаба Кононова

Пресс-служба «Спартака» объявила об уходе из клуба членов тренерского штаба Олега Кононова.

«Исполнявший обязанности главного тренера красно-белых Сергей Кузнецов и остальные члены тренерского штаба Олега Кононова покидают клуб. ФК «Спартак-Москва» желает им успехов в дальнейшей карьере», – гласит заявление, опубликованное на официальном сайте «Спартака».