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«Спартак» объявил об уходе членов тренерского штаба Кононова

14 октября 2019, 19:28
3

Пресс-служба «Спартака» объявила об уходе из клуба членов тренерского штаба Олега Кононова.

«Исполнявший обязанности главного тренера красно-белых Сергей Кузнецов и остальные члены тренерского штаба Олега Кононова покидают клуб. ФК «Спартак-Москва» желает им успехов в дальнейшей карьере», – гласит заявление, опубликованное на официальном сайте «Спартака».

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года.
  • Кузнецов выступал в роли исполняющего обязанности главного тренера московской команды в одном матче – 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
  • Новым главным тренером «Спартака» стал Доменико Тедеско.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег Тедеско Доменико Кузнецов Сергей
Комментарии (3)
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RotBerg
1571070993
Ушёл весь гардероб
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Plyash
1571072206
И все пиджачки забрали.
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VVM1964
1571078756
Надеюсь багаж не оставил )
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