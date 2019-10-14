Кузнецов попрощался со «Спартаком». Он не будет работать в штабе Тедеско

Интересно, а какая причина? Может быть он хотел остаться главным
тренером в команде или просто не захотел работать под руководством
Тедеско, а может быть зарплату очень понизили.
Уход С.Кузнецова показывает, что контракт с Тедеско подписан.
Сергей Кузнецов не войдет в тренерский штаб Доменико Тедеско в «Спартаке».
По информации Sport24, исполняющий обязанности главного тренера уже попрощался с командой.
Под руководством Кузнецова «Спартак» провел один матч, который завершился поражением от «Краснодара».
- По итогам 12 туров москвичи занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
- Ожидается, что «Спартак» проведет официальную презентацию Тедеско сегодня, 14 октября.