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    Кузнецов попрощался со «Спартаком». Он не будет работать в штабе Тедеско

    Сергей Кузнецов не войдет в тренерский штаб Доменико Тедеско в «Спартаке».

    По информации Sport24, исполняющий обязанности главного тренера уже попрощался с командой.

    Под руководством Кузнецова «Спартак» провел один матч, который завершился поражением от «Краснодара».

    • По итогам 12 туров москвичи занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Ожидается, что «Спартак» проведет официальную презентацию Тедеско сегодня, 14 октября.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9934

      vladimir-7 55 минут назад

      Интересно, а какая причина? Может быть он хотел остаться главным
      тренером в команде или просто не захотел работать под руководством
      Тедеско, а может быть зарплату очень понизили.
      Уход С.Кузнецова показывает, что контракт с Тедеско подписан.

      0
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      Рейтинг: +1011

      Genz 59 минут назад

      С этим составом будет борьба за место в переходных матчах

      0
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      Рейтинг: +9934

      vladimir-7 > Genz 44 минуты назад

      Всё зависит от игроков команды спартак.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +272

      Николай71 > Genz 37 минут назад

      Состав на 4-6 местах в рпл. Но всё зависит от игроков, точнее от их преданности Команде.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +869

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Головокружительная карьера тренера..)))

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