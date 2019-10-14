Кузнецов попрощался со «Спартаком». Он не будет работать в штабе Тедеско

Сергей Кузнецов не войдет в тренерский штаб Доменико Тедеско в «Спартаке».

По информации Sport24, исполняющий обязанности главного тренера уже попрощался с командой.

Под руководством Кузнецова «Спартак» провел один матч, который завершился поражением от «Краснодара».