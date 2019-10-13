Bild: «Спартак» завтра проведет официальную презентацию Тедеско

Немец Доменико Тедеско согласился возглавить «Спартак». По сведениям издания Bild, официальная презентация специалиста состоится завтра, 14 октября.

Sport1 подтверждает: Тедеско устроили условия «Спартака», тренер уже приезжал в Москву для знакомства с инфраструктурой клуба. Специалист думал над предложением неделю и советовался с семьей.