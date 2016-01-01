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    Bild: «Спартак» завтра проведет официальную презентацию Тедеско

    Немец Доменико Тедеско согласился возглавить «Спартак». По сведениям издания Bild, официальная презентация специалиста состоится завтра, 14 октября.

    Sport1 подтверждает: Тедеско устроили условия «Спартака», тренер уже приезжал в Москву для знакомства с инфраструктурой клуба. Специалист думал над предложением неделю и советовался с семьей.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

    Источник: Bild

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