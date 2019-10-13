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  • Bild: «Спартак» завтра проведет официальную презентацию Тедеско

Bild: «Спартак» завтра проведет официальную презентацию Тедеско

13 октября 2019, 16:30
2

Немец Доменико Тедеско согласился возглавить «Спартак». По сведениям издания Bild, официальная презентация специалиста состоится завтра, 14 октября.

Sport1 подтверждает: Тедеско устроили условия «Спартака», тренер уже приезжал в Москву для знакомства с инфраструктурой клуба. Специалист думал над предложением неделю и советовался с семьей.

  • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
  • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

Источник: Bild
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (2)
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portero
1570980719
Сбылось!ждем чуда в исполнении Доменико....
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maygli
1570992925
Цорн дожал всё таки Тедеско.
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