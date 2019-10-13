Sport1: Тедеско сегодня подпишет контракт со «Спартаком»

В Германии сообщили, что Доменико Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» как новый главный тренер сегодня. По сведениям российского источника, подпись специалист поставит завтра, 14 октября.
Sport1 подтверждает: Тедеско устроили условия «Спартака», тренер уже приезжал в Москву для знакомства с инфраструктурой клуба. Специалист думал над предложением неделю и советовался с семьей.
- «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
- По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
- Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.
Источник: Sport1
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