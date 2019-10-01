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    Sport1: Тедеско сегодня подпишет контракт со «Спартаком»

    В Германии сообщили, что Доменико Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» как новый главный тренер сегодня. По сведениям российского источника, подпись специалист поставит завтра, 14 октября.

    Sport1 подтверждает: Тедеско устроили условия «Спартака», тренер уже приезжал в Москву для знакомства с инфраструктурой клуба. Специалист думал над предложением неделю и советовался с семьей.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 582 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +269

      Gazelvagen877 42 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какая разница с кем обосрется спартак и выскочит в фнл? Просто высуочив в фнл, федун потеряет огромные деньги, потраченные на игроков. Они не за фнл приходили

      -4
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      ...
      Рейтинг: +17910

      VVM1964 > Gazelvagen877 11 минут назад

      " Глупости - побочный продукт мышления. " )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +162

      Спартач80 > VVM1964 6 минут назад

      Гнида решила сдаться раньше времени...

      0
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      Рейтинг: +511

      solodealer 52 минуты назад

      ... а... может... лучше завтра?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9918

      vladimir-7 1 час назад

      Для Тедеско самое главное, что жена разрешила работать в спартаке,
      правда пришлось долго уговаривать её, а с Шальке-04 решили все
      вопросы в течение часа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1074

      B.G. 1 час назад

      кто такой тедеско? Что он выиграл, или, хоть чего то добился?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2936

      RotBerg > B.G. 1 час назад

      Ноль у него в графе кубки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +304

      СвинкаСправедливости > B.G. 44 минуты назад

      Для РПЛ достижений не нужно)

      0
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      Рейтинг: +2936

      RotBerg > СвинкаСправедливости 23 минуты назад

      Ну да) вам точно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14545

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Что-то очень сильно всё затянулось. Уж лучше не надо!

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      Рейтинг: +41

      dimazavr > DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      А с кем надо?

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