Sport1: Тедеско сегодня подпишет контракт со «Спартаком»

В Германии сообщили, что Доменико Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» как новый главный тренер сегодня. По сведениям российского источника, подпись специалист поставит завтра, 14 октября.

Sport1 подтверждает: Тедеско устроили условия «Спартака», тренер уже приезжал в Москву для знакомства с инфраструктурой клуба. Специалист думал над предложением неделю и советовался с семьей.