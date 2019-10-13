Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Sport1: Тедеско сегодня подпишет контракт со «Спартаком»

13 октября 2019, 14:58
20

В Германии сообщили, что Доменико Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» как новый главный тренер сегодня. По сведениям российского источника, подпись специалист поставит завтра, 14 октября.

Sport1 подтверждает: Тедеско устроили условия «Спартака», тренер уже приезжал в Москву для знакомства с инфраструктурой клуба. Специалист думал над предложением неделю и советовался с семьей.

  • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
  • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

Источник: Sport1

Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 582 тысяч подписчиков.

Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1570968476
Что-то очень сильно всё затянулось. Уж лучше не надо!
Ответить
B.G.
1570969182
кто такой тедеско? Что он выиграл, или, хоть чего то добился?
Ответить
vladimir-7
1570969259
Для Тедеско самое главное, что жена разрешила работать в спартаке, правда пришлось долго уговаривать её, а с Шальке-04 решили все вопросы в течение часа.
Ответить
Gazelvagen877
1570972535
Какая разница с кем обосрется спартак и выскочит в фнл? Просто высуочив в фнл, федун потеряет огромные деньги, потраченные на игроков. Они не за фнл приходили
Ответить
Mister_Tomsk
1570975599
ясно ) пойду посру))
Ответить
Mister_Tomsk
1570975703
скажу так, если он так долго думает, значит сомневается! его похоже федунчик баблом уговорил. поработает, потом получит компенсацию, и поедет дальше в германию пылить
Ответить
Фан666
1570975934
Добро пожаловать, до лоханутый тедеско
Ответить
vladimir-7
1570978003
Сегодня, завтра, послезавтра, это когда нет конкретики.
Ответить
zigbert
1570993813
Хорошо бы закрыть уже этот вопрос.
Ответить
Марк Аврелий
1571042650
Сидят Федун, Цорн и Тедеско перед договором. Никто не ставит подписи! Почему? Арустамян задерживается! Его ждут!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+