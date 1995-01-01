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    Журналист Панков: «Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник»

    Немец Доменико Тедеско возглавит «Спартак» в понедельник, 14 октября, информирует журналист Андрей Панков. Завтра, 13 октября, специалист прилетит в Москву, уладив формальности со своим бывшим клубом – «Шальке».

    «В понедельник будет подписан контракт со «Спартаком», хотя предварительный подписан уже был, но теперь все надо закончить официально», – написал Панков в телеграме.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

    Аудитория в телеграме - более 700 подписчиков (канал создан менее месяца назад). Аудитория в твиттере - более двух тысяч.

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