Журналист Панков: «Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник»

Немец Доменико Тедеско возглавит «Спартак» в понедельник, 14 октября, информирует журналист Андрей Панков. Завтра, 13 октября, специалист прилетит в Москву, уладив формальности со своим бывшим клубом – «Шальке».

«В понедельник будет подписан контракт со «Спартаком», хотя предварительный подписан уже был, но теперь все надо закончить официально», – написал Панков в телеграме.