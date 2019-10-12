Журналист Панков: «Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник»

Немец Доменико Тедеско возглавит «Спартак» в понедельник, 14 октября, информирует журналист Андрей Панков. Завтра, 13 октября, специалист прилетит в Москву, уладив формальности со своим бывшим клубом – «Шальке».
«В понедельник будет подписан контракт со «Спартаком», хотя предварительный подписан уже был, но теперь все надо закончить официально», – написал Панков в телеграме.
- «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
- По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
- Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
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