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  • Журналист Панков: «Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник»

Журналист Панков: «Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник»

12 октября 2019, 19:55
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Немец Доменико Тедеско возглавит «Спартак» в понедельник, 14 октября, информирует журналист Андрей Панков. Завтра, 13 октября, специалист прилетит в Москву, уладив формальности со своим бывшим клубом – «Шальке».

«В понедельник будет подписан контракт со «Спартаком», хотя предварительный подписан уже был, но теперь все надо закончить официально», – написал Панков в телеграме.

  • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
  • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

Аудитория в телеграме - более 700 подписчиков (канал создан менее месяца назад). Аудитория в твиттере - более двух тысяч.

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (1)
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portero
1570917340
а как же жена? она тоже прибудет для проверки документов?
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