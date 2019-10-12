Тедеско завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком»

Немец Доменико Тедеско не передумал возглавить «Спартак». Тренер решил формальности с бывшим клубом – «Шальке» и завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт с российским клубом.

Предварительное соглашение между «Спартаком» и Тедеско было достигнуто во время первого визита тренера, когда он познакомился с инфраструктурой клуба. Уезжая, специалист сказал, что ему нужно посоветоваться с супругой.