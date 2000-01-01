Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Тедеско завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком»

    Немец Доменико Тедеско не передумал возглавить «Спартак». Тренер решил формальности с бывшим клубом – «Шальке» и завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт с российским клубом.

    Предварительное соглашение между «Спартаком» и Тедеско было достигнуто во время первого визита тренера, когда он познакомился с инфраструктурой клуба. Уезжая, специалист сказал, что ему нужно посоветоваться с супругой.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:01
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1914

      erma 47 минут назад

      Абсолютно точно Спартаку нужна дисциплина, главное занять независимую позицию - подальше от доброжелателей, советчиков и "мудрого" руководства.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      паха1991 50 минут назад

      удачи ему!!!удачи спаму.возвращайтесь..(если удастся)))))))вернутся)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11423

      ВетеR 1 час назад

      Бедный немец....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4435

      subbotaspartak 1 час назад

      Вроде немец, не родственник Горбачёва...
      А его жена к тотальному футболу готова?
      Или к системе Дубль V?
      Какие заготовки Спартаку в женской голове?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4184

      ivany4 1 час назад

      Как уже надоели эти завтраки. Штаны от них падают. Пора бы и обедать начать!))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6952

      silver29 1 час назад

      Не скрою, всегда хотел в Спартак немца тренером, нравится тотальный футбол, жесткая дисциплина и умение заставить игроков выполнять схему игры, но для этого тренеру надо самому четко представлять как выстраивать игру т.е. как минимум жить в стране и знать ее чемпионат, тут же намечается житие-бытие на две страны, приехал-уехал ((((( Спартак сейчас в таком состоянии, когда надо вычистить весь шлак типа ананидзе и мельгарехо, закрыть команду на базе и привязать денежное вознаграждение к результату матчей и гонять до седьмого пота, кому не нравится сразу на выход. Да сезон потеряем, но будет перспектива.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4184

      ivany4 > silver29 1 час назад

      Насчет жесткой дисциплины вспомни - Тренеришку, который потом три Европы взял.))
      Думаю нужны два условия:
      Тренер, который знает что нужно делать в такой ситуации. Плюс разумные финансы по итогам сезона.
      И не вмешательство акционеров и "сочувствующих" в дела команды. Как минимум два сезона.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6952

      silver29 > ivany4 1 час назад

      Не вмешательство дилетантов владельцев бесспорное условия, а вот теперь вспомни Тарасова, Бескова, Лобановского,Тихонова (хоккей)..... кто был непобедимым тренером ? Великие спортивные ДЕСПОТЫ .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1914

      erma > silver29 50 минут назад

      Согласен со всем, кроме критики Ананидзе и Мельгарехо. Мы видели отличный футбол от обоих, точно такие же проблески как от Бакаева, Жиго, Мирзова, Только все теряется в той каше, которую сейчас представляет Спартак. А как насчет пассажиров типа Ларсена, Тиля и Краля?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4184

      ivany4 > silver29 43 минуты назад

      Это тренера другой эпохи.
      Тогда слово тренера было - закон.
      Где-то до 2000 - 2002 года еще хоть как-то сохранялось понятие честь клуба, вышел на поле - борись, спортивные принципы. Сейчас все по другому. Сегодня похоже только Карпин, кнутом и пряником, из ничего делает команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      TOL47 1 час назад

      Это вежливый отказ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6952

      silver29 1 час назад

      Да "серьезность " зашкаливает, мне надо посоветоваться с супругой (((, а дальше что ? так и будет метаться в сомнениях. Что-то подсказывает что он не тянет на роль кризис-менеджера.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6137

      derrik2000 > silver29 1 час назад

      Насчёт "посоветоваться с супругой", так это в Гейропе сейчас наряду с "толерантностью" тоже уже вошло в привычку.
      Да и вопрос расторжения контракта с Шальке ещё не был решён окончательно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6315

      батог > derrik2000 31 минуту назад

      А если у жены критические дни ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      rash1959 1 час назад

      К администрации сайта:
      На обращение к модераторам ни ответа ни привета. Профили участников форума взламывают и изменяют данные и рейтинги. Присутствие явных неадекватов на сайте - явный недосмотр модераторов. За последний год-два уровень доверия к сайту явно падает. Такими темпами скоро сравняетесь с soccerом. Работать надо граждане.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3136

      TOL47 > rash1959 1 час назад

      Ну из одного сайта разделились, даже поначалу близницы были, потом соккер интерфейс поменял.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +161

      kliker > rash1959 10 минут назад

      Там, где у соккера сотни комментов и толпа неадекватов, на бомбардире полтора человека и тихо как в пустыне. Но лучше уж так, чем как на соккере )).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33601

      portero 1 час назад

      Значит ничего не подписано, переговорная стадия затягивается????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11081

      sssrspartak > portero 1 час назад

      тут в сми прочитал вроде не договорились!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73976
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru