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  • Тедеско завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком»

Тедеско завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком»

12 октября 2019, 19:01
47

Немец Доменико Тедеско не передумал возглавить «Спартак». Тренер решил формальности с бывшим клубом – «Шальке» и завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт с российским клубом.

Предварительное соглашение между «Спартаком» и Тедеско было достигнуто во время первого визита тренера, когда он познакомился с инфраструктурой клуба. Уезжая, специалист сказал, что ему нужно посоветоваться с супругой.

  • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
  • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (47)
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Alex-96
1570897078
Сижу и думаю, какая схема игры спартака больше понравиться жене Тедеско?
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Фан666
1570897332
Лохов должен тренировать лох. Тедеско туда и дорога
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portero
1570897561
Значит ничего не подписано, переговорная стадия затягивается????
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rash1959
1570897828
К администрации сайта: На обращение к модераторам ни ответа ни привета. Профили участников форума взламывают и изменяют данные и рейтинги. Присутствие явных неадекватов на сайте - явный недосмотр модераторов. За последний год-два уровень доверия к сайту явно падает. Такими темпами скоро сравняетесь с soccerом. Работать надо граждане.
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TOL47
1570899078
Это вежливый отказ?
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ivany4
1570899858
Как уже надоели эти завтраки. Штаны от них падают. Пора бы и обедать начать!))
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ВетеR
1570900261
Бедный немец....
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паха1991
1570901172
удачи ему!!!удачи спаму.возвращайтесь..(если удастся)))))))вернутся)
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erma
1570901375
Абсолютно точно Спартаку нужна дисциплина, главное занять независимую позицию - подальше от доброжелателей, советчиков и "мудрого" руководства.
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zigbert
1570974575
Пора бы уже определятся. Время идет а в Спартаке работы непочатый край.
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