Тедеско завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком»

Немец Доменико Тедеско не передумал возглавить «Спартак». Тренер решил формальности с бывшим клубом – «Шальке» и завтра вернется в Москву, чтобы подписать контракт с российским клубом.
Предварительное соглашение между «Спартаком» и Тедеско было достигнуто во время первого визита тренера, когда он познакомился с инфраструктурой клуба. Уезжая, специалист сказал, что ему нужно посоветоваться с супругой.
- «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
- По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
- Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.
Источник: «Чемпионат»