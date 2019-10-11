«Спорт-Экспресс»: Тедеско возглавит «Спартак» в ближайшие три дня

Главным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» по-прежнему является немец Доменико Тедеско. Он должен подписать контракт в ближайшие три дня.

Ожидалось, что Тедеско возглавит москвичей сегодня, 11 октября, однако он еще не уладил формальности с бывшим клубом – «Шальке».