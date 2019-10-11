Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спорт-Экспресс»: Тедеско возглавит «Спартак» в ближайшие три дня

«Спорт-Экспресс»: Тедеско возглавит «Спартак» в ближайшие три дня

11 октября 2019, 17:52
19

Главным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» по-прежнему является немец Доменико Тедеско. Он должен подписать контракт в ближайшие три дня.

Ожидалось, что Тедеско возглавит москвичей сегодня, 11 октября, однако он еще не уладил формальности с бывшим клубом – «Шальке».

  • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
  • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1570808282
По потенциалу достаточно интересный специалист, который может вырасти в тренерскую звезду. Что будет на деле в российской реальности и с нашим клубом, увидим уже совсем скоро.
Ответить
erma
1570808673
Немец, шнапс, шпек (поросячий) - это же гармоничное единство.
Ответить
derrik2000
1570812044
А аналитиком к нему Романа Пилипчука и будет всё в порядке!
Ответить
Фан666
1570812486
Ждём лоха в нашем болоте
Ответить
GSmall
1570813082
Будто Моура назначают.Это человек который ничего не добился,можно и не радоваться его приходу
Ответить
erma
1570819134
Это какой-то другой Тедеско, по сообщениям прессы (раннее) один его уже возглавил сегодня.
Ответить
Диктор
1570854116
Задолбали вы ересь нести всякую.Во вторник,в пятницу ,в близжайшие три дня-как подпишет так и сообщайте.
Ответить
subbotaspartak
1570856960
Вот так постепенно доживём до зимы...
Ответить
Вальдемар IV
1570861325
да откажет он, зачем ему матюки слушать как кононову, тут хоть гвардиола, клуб надо менять от названия до традиций.
Ответить
амани
1570863984
написали бы , что Гвардиола едет......побольше прочитали бы......пустомели -журналюги
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+