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    «Спорт-Экспресс»: Тедеско возглавит «Спартак» в ближайшие три дня

    Главным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» по-прежнему является немец Доменико Тедеско. Он должен подписать контракт в ближайшие три дня.

    Ожидалось, что Тедеско возглавит москвичей сегодня, 11 октября, однако он еще не уладил формальности с бывшим клубом – «Шальке».

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +215

      alarm 14 минут назад

      позор хрякам!

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