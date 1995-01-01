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    «СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

    Доменико Тедеско пока не дал ответ на предложение возглавить «Спартак».

    По информации «Спорт-Экспресс», в московском клубе ожидали новостей сегодня, но процесс несколько затянулся.

    Теперь «Спартак» рассчитывает узнать решение Тедеско в пятницу.

    Ранее сообщалось, что стороны согласовали контракт до лета 2022 года с зарплатой около 2 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +217

      Alex-96 6 минут назад

      Пятница .... Абонент не отвечает или временно не доступен...

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