«СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

Доменико Тедеско пока не дал ответ на предложение возглавить «Спартак».

По информации «Спорт-Экспресс», в московском клубе ожидали новостей сегодня, но процесс несколько затянулся.

Теперь «Спартак» рассчитывает узнать решение Тедеско в пятницу.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали контракт до лета 2022 года с зарплатой около 2 миллионов евро за сезон, включая бонусы.