«СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

Доменико Тедеско пока не дал ответ на предложение возглавить «Спартак».
По информации «Спорт-Экспресс», в московском клубе ожидали новостей сегодня, но процесс несколько затянулся.
Теперь «Спартак» рассчитывает узнать решение Тедеско в пятницу.
Ранее сообщалось, что стороны согласовали контракт до лета 2022 года с зарплатой около 2 миллионов евро за сезон, включая бонусы.
- «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
- По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»