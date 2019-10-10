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«СЭ»: «Спартак» ждет ответа от Тедеско в пятницу

10 октября 2019, 22:50
24

Доменико Тедеско пока не дал ответ на предложение возглавить «Спартак».

По информации «Спорт-Экспресс», в московском клубе ожидали новостей сегодня, но процесс несколько затянулся.

Теперь «Спартак» рассчитывает узнать решение Тедеско в пятницу.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали контракт до лета 2022 года с зарплатой около 2 миллионов евро за сезон, включая бонусы.

  • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (24)
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Alex-96
1570737950
Пятница .... Абонент не отвечает или временно не доступен...
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кошмарик
1570739210
да слился он походу..
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амани
1570741698
реально не пойму, почему Спартак так ушел вниз?......у команды есть все........кроме игры.....с таким составом.....что -то не так
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maygli
1570744693
Цорн вцепился мёртвой хваткой в Тедеско?
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Yev
1570746586
А Романцева спрашивали? В Спартаке, как сказали бы в 30-е прошлого века, работает группа врагов-вредителей клуба. Надо менять кадры.
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Yev
1570746942
Сегодня слышал о больших проблемах у Сампдории. Так вот президент клуба заявил что никого упрашивать возглавить клуб не будет, что тренировать такой клуб, как Сампдорию, эта уже честь. Может руководству Спартака, тоже неободимо прежде всего найти тренера, который понимал бы какой легендарный клуб ему предстоит тренировать, а не смотреть на трубку телефона и как прыщавая девочка ждать звонка от взрослого мальчика. Я надеюсь адекватные российские болельщики не будут отрицать тот факт что Спартак не просто клуб для России (и для Советской эпохи в том числе).
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oyabun
1570767473
Зачем Спартаку тренер, который явно не хочет тренировать команду? Его если и заманят, то очень большими деньгами и исключительными условиями. Я понимаю, что мало какой тренер закочет работать в клубе в котором такой странный, мягко говоря, руководитель, как Федун, но и толку от такого тренера не будет. Yev правильно внизу написал.
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МЯСО87
1570772502
Федун не *** мозг, позвони Массимо и у тебя будет тренер, плюсом полные трибуны. Правда пердаки у ветеранов разорвутся...ну и х...й с маразматиками этими
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oyabun
1570800353
Фактически рабочий день пятницы уже закончен. Где тренер?!
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zigbert
1570805539
Уж скоро полночь а Германа все нет.
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