Арустамян: «Тедеско принял предложение «Спартака» после недели размышлений и совещаний с семьей»

Журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян располагает информацией, что «Спартак» вскоре возглавит немец Доменико Тедеско. Специалист думал над предложением россиян неделю.

«Спартак» возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан. После недели размышлений, после совещаний с семьей Тедеско принял предложение красно-белых.

Доменико утряс все формальности с «Шальке» и скоро вернется в Россию, чтобы готовить «Спартак» к матчу с «Рубином» — он пройдет 19 октября», – написал Арустамян.