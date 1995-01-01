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    Арустамян: «Тедеско принял предложение «Спартака» после недели размышлений и совещаний с семьей»

    Журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян располагает информацией, что «Спартак» вскоре возглавит немец Доменико Тедеско. Специалист думал над предложением россиян неделю.

    «Спартак» возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан. После недели размышлений, после совещаний с семьей Тедеско принял предложение красно-белых.

    Доменико утряс все формальности с «Шальке» и скоро вернется в Россию, чтобы готовить «Спартак» к матчу с «Рубином»он пройдет 19 октября», – написал Арустамян.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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