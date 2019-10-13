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  • Арустамян: «Тедеско принял предложение «Спартака» после недели размышлений и совещаний с семьей»

Арустамян: «Тедеско принял предложение «Спартака» после недели размышлений и совещаний с семьей»

13 октября 2019, 00:25
20

Журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян располагает информацией, что «Спартак» вскоре возглавит немец Доменико Тедеско. Специалист думал над предложением россиян неделю.

«Спартак» возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан. После недели размышлений, после совещаний с семьей Тедеско принял предложение красно-белых.

Доменико утряс все формальности с «Шальке» и скоро вернется в Россию, чтобы готовить «Спартак» к матчу с «Рубином»он пройдет 19 октября», – написал Арустамян.

  • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
  • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико Арустамян Нобель
Комментарии (20)
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mutabor0992
1570926413
Неделю!!!Не мало?Все ходы продумал?А то сколько до него касатиков сгинуло и не пересчитать...Иностранцам особенно тяжко было.Ну не сросталось у них...Удачи!(мой прогноз-пол года.Летом нагонят.)
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talgatnurzhanov2006
1570939560
после этого слово перспективный тренер не про него.
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Фан666
1570940500
Не уверенный в себе чувачок то
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sochi-2013
1570941997
Неделю от радости бухал, небось.
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RJM555
1570944559
Тренер принял решение переехать в Москву на пару месяцев....
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Kollljan
1570948870
Арустамян уже так изоврался, что верить ему - себя не уважать. В советские времена такого горе-журналиста уже бы выгнали из профессии.
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FaTeK1945ru
1570953799
...тренер не решит проблем в команде,нужно уважение каждого члена команды к стране. Его--- уважения нет даже у игроков-- граждан РОССИИ.
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Atom2020
1570957444
Немного поломался для виду ... но его же никто больше не зовет, а халявные миллионы на дороге не валяются ... Кононов опустил планку настолько низко, что теперь любой недотренер будет считать себя гением в случае, если команда хоть чуть поднимется из болота ... через год поедет с чемоданом денег домой ...
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ViktorMG1953
1570963664
А за базар готов ответить? Как надоели эти журналюги.
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Дедуктор
1570969342
Клуб дураков. Только одного уволили по профнепригодности. Тут же за бешеные бапки нанимают другого. Между прочим, - уволенного по профнепригодности.
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