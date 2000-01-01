И. о. главного тренера «Спартака» Кузнецов: «Своими заменами я сбил команду»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Мы провалили начало встречи. Потом ребята пришли в себя. Порадовало, что не было безразличия. Те, кто вышли с первых минут, постарались вытянуть игру, даже проигрывая 0:2. Мы были близки к этому, но, к сожалению, мои замены пошли не на пользу команде. Своими заменами я сбил команду. Должен признать, что они не сработали.

Думаю, пауза на матчи сборных пойдет команде на пользу. Нужно все это проанализировать и переосмыслить. Очень надеемся, что травмированные к следующему туру подойдут в полной боевой готовности. Должны уже выиграть.

Пока ничего не могу сказать по поводу своего будущего. С руководством не общались. Мы готовили команду конкретно к этой игре и старались сделать все, что можно. Думаю, в течение ближайших дней будем разговаривать, как видит будущее руководство и как будет дальше. Пока не знаю», – заявил Кузнецов в эфире телеканала «Матч Премьер».