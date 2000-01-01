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    И. о. главного тренера «Спартака» Кузнецов: «Своими заменами я сбил команду»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

    «Мы провалили начало встречи. Потом ребята пришли в себя. Порадовало, что не было безразличия. Те, кто вышли с первых минут, постарались вытянуть игру, даже проигрывая 0:2. Мы были близки к этому, но, к сожалению, мои замены пошли не на пользу команде. Своими заменами я сбил команду. Должен признать, что они не сработали.

    Думаю, пауза на матчи сборных пойдет команде на пользу. Нужно все это проанализировать и переосмыслить. Очень надеемся, что травмированные к следующему туру подойдут в полной боевой готовности. Должны уже выиграть.

    Пока ничего не могу сказать по поводу своего будущего. С руководством не общались. Мы готовили команду конкретно к этой игре и старались сделать все, что можно. Думаю, в течение ближайших дней будем разговаривать, как видит будущее руководство и как будет дальше. Пока не знаю», – заявил Кузнецов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Кузнецов временно возглавляет «Спартак» после ухода Олега Кононова в отставку с поста главного тренера.
    • Московский клуб расположился на 12-м месте в турнирной таблице. У «Спартака» 14 очков после 12 туров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1511

      Борат 4 минуты назад

      Ладно, дадим тебе поработать)))

      -1
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      Рейтинг: +2670

      mopecekca 5 минут назад

      нахрена штанголиза поставил, кузнецов???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4

      Каменный стояк 5 минут назад

      И. о. главного тренера «Спартака» Кузнецов: «Своими ставками на тотализаторе я сбил команду»

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +294

      СвинкаСправедливости 9 минут назад

      Ты хоть видел, кого выпустил в старте? Дажно и Мирзова! Откуда там темп?

      1
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      Рейтинг: +306

      Пельш 1 11 минут назад

      Первый кто признался в своих ошибках! Это просто охренеть! Надо это обмыть, похоже у нас в России научились свои ошибки признавать! Так скоро мы к светлому будущему придём!

      1
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      Рейтинг: +3808

      Владислав Vlad > Пельш 1 4 минуты назад

      Первый, после МаКара?
      Ни Рианчо, Ни пиджак не признавали, что они ошиблись

      0
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      Рейтинг: +102

      Dizgen 11 минут назад

      Нет Команды некого сбивать((((

      0
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      Рейтинг: +573

      Сенситив 16 минут назад

      заменами я сбил команду в рабочий, боевой кулак,
      но не сработало, всё развалилось, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +62

      tushkanlz 20 минут назад

      достойно признать...ошибки свои.

      0
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      Рейтинг: +2044

      aaaaahhhh 21 минуту назад

      нет ни какой команды, не парься парень.

      0
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      Рейтинг: +6077

      derrik2000 25 минут назад

      ПЕРВЫЙ тренер за много-много сезонов в Спартаке, кто ПРИЗНАЛ, что ошибся с заменами!
      Только за ЭТО ему от меня большое уважение.

      2
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      Рейтинг: +3808

      Владислав Vlad > derrik2000 23 минуты назад

      Так ты первый сезон за Спартак болеешь? Теперь понятны твои комментарии.
      Ну, просто МаКар всегда говорил, что ошибся он и вина его. И если делал не верные замены, это тоже признавал.
      Ты по-ходу в это время за другой клуб топил?

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      Рейтинг: +6077

      derrik2000 > Владислав Vlad 21 минуту назад

      Не помню я у Карреры признания своих ошибок с заменами.
      Может, просто от того, что он НИ РАЗУ с ними не угадал, а посыпание головы пеплом стало у него обычной практикой, которая уже просто не замечается?

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      Рейтинг: +3808

      Владислав Vlad > derrik2000 6 минут назад

      ПЕРВЫЙ тренер за много-много сезонов в Спартаке, кто ПРИЗНАЛ, что ошибся с заменами!

      Вот твои слова. Ни слова о том, что МаКар угадывал или нет с заменами. Твои слова лишь о том, что ты не видел, что кто-либо из тренеров Спартака за многие годы признавал, что ошибся с заменами.
      А ниже ты уже пишешь, что Каррера признавал свои ошибки с заменами. И тут же начинаешь его посыпать грязью.
      Если бы Каррера ни разу не угадал с заменами - Спартак бы не был Чемпионом. Да и бронзу вряд ли взял бы. Потому, что если с заменами не угадываешь - матч проигрываешь.
      У Карреры были ошибки и он их признавал. А тебе - лишь бы очернить того, кто привёл Спартак к Чемпионству.

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      Рейтинг: +6077

      derrik2000 > Владислав Vlad 3 минуты назад

      ВНИМАТЕЛЬНО читай мой коммент, а не приписывай того, что я не писал.

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