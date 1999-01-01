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    Экс-тренер «Спартака» Кузнецов: «Голы Ларссона – результат работы, которую мы делали в начале сезона»

    Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов прокомментировал результативность форварда Джордана Ларссона в последних играх.

    — После вашего ухода Ларссон сделал два дубля подряд. Чего ему раньше не хватало?

    — При мне он тоже забил «Краснодару». До этого — «Крыльям». То, что сейчас он забил четыре мяча, — это результат работы, которую мы делали в начале сезона. После первых матчей на него было много негативной реакции журналистов и болельщиков, но Георгич его защищал, потому что мы видели его задатки и то, как он трудится.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +257

      klimovich 5 минут назад

      Ну да. Не так важно, что он играл на другой позиции и в другой схеме.

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