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  • Экс-тренер «Спартака» Кузнецов: «Голы Ларссона – результат работы, которую мы делали в начале сезона»

Экс-тренер «Спартака» Кузнецов: «Голы Ларссона – результат работы, которую мы делали в начале сезона»

9 ноября 2019, 12:10
10

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов прокомментировал результативность форварда Джордана Ларссона в последних играх.

— После вашего ухода Ларссон сделал два дубля подряд. Чего ему раньше не хватало?

— При мне он тоже забил «Краснодару». До этого — «Крыльям». То, что сейчас он забил четыре мяча, — это результат работы, которую мы делали в начале сезона. После первых матчей на него было много негативной реакции журналистов и болельщиков, но Георгич его защищал, потому что мы видели его задатки и то, как он трудится.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ларссон Джордан Кузнецов Сергей
Комментарии (10)
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klimovich
1573292870
Ну да. Не так важно, что он играл на другой позиции и в другой схеме.
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алдан2014
1573293257
Началось..почему же тогда Спартак в глубокой жо...после вашего руководства? тренеришки
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Frankfurt Am Main
1573293629
Поработали аж до 12-го места, 2 очка до стыковых матчей((
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mahan
1573294007
Результат вашей работы это не попадание Спартака в лигу европы и 12 место в таблице РПЛ. Вы не тренеры, вы сказочники, идите сказки пишите, может там больше повезет.
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Spartak №1
1573294066
Результать твоей работы это дно в таблице которое Спартак не видал в РПЛ
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vka1970
1573295647
Шо, опять ? Очередной багаж Кононова ?
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АртурZaСМ
1573297194
Вахахахахахах, а я всё ждал где ж всплывёт багаж Кононова))) не долго заставил себя ждать)))
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Boeung777
1573297253
Ну, сейчас начнется про багаж Кононова. Как у нас любят эту тему обсуждать.
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NEONFOL
1573298883
опять багаж, хорош уж вспоминать
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Д Альбертини
1573308590
Вы его на фланг правый все время ставили... А Тедеско поставил его туда куда надо, там, где он играет лучше, он и в норчеппинге забивал в центре много! Лучше б не говорил ни чего.. Уронили Спартак два шарлотана на дно таблицы.. Специалисты блэт))
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