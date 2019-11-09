Экс-тренер «Спартака» Кузнецов: «Голы Ларссона – результат работы, которую мы делали в начале сезона»

Бывший тренер «Спартака» Сергей Кузнецов прокомментировал результативность форварда Джордана Ларссона в последних играх.

— После вашего ухода Ларссон сделал два дубля подряд. Чего ему раньше не хватало?

— При мне он тоже забил «Краснодару». До этого — «Крыльям». То, что сейчас он забил четыре мяча, — это результат работы, которую мы делали в начале сезона. После первых матчей на него было много негативной реакции журналистов и болельщиков, но Георгич его защищал, потому что мы видели его задатки и то, как он трудится.