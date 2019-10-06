«Спартак» опустился на 12-е место в таблице РПЛ

Состоялись субботние матчи программы 12-го тура российской Премьер-лиги.

По их итогам «Спартак» опустился на 12-е место в таблице чемпионата. Имея в своем активе 14 очков, московский клуб опережает на два балла «Сочи», обосновавшийся в зоне стыковых матчей.