«Спартак» опустился на 12-е место в таблице РПЛ

ахаха, позор хрякам!
Состоялись субботние матчи программы 12-го тура российской Премьер-лиги.
По их итогам «Спартак» опустился на 12-е место в таблице чемпионата. Имея в своем активе 14 очков, московский клуб опережает на два балла «Сочи», обосновавшийся в зоне стыковых матчей.
- 29 сентября Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера команды.
- В воскресенье, 6 октября, «Спартак» проведет первый матч с новым наставником.
- Им станет исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, который ранее входил в штаб Кононова.