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    «Спартак» опустился на 12-е место в таблице РПЛ

    Состоялись субботние матчи программы 12-го тура российской Премьер-лиги.

    По их итогам «Спартак» опустился на 12-е место в таблице чемпионата. Имея в своем активе 14 очков, московский клуб опережает на два балла «Сочи», обосновавшийся в зоне стыковых матчей.

    • 29 сентября Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера команды.
    • В воскресенье, 6 октября, «Спартак» проведет первый матч с новым наставником.
    • Им станет исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов, который ранее входил в штаб Кононова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2019 01:17
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      alarm 6 октября, 12:58

      ахаха, позор хрякам!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5125

      Старикан 6 октября, 12:09

      Сколько же говнючных злопыхателей сюда повылазило...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      Из Твери Леха 6 октября, 11:26

      Сочи подвел. Моли бы еще ниже оказаться. Верим сегодня в Краснодар и Ростов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Gazelvagen877 6 октября, 11:19

      Велком ФНЛ федуняша

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      Фан666 6 октября, 11:12

      Фнл ждет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -667

      DonBaton 6 октября, 10:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В каком смысле опустился? Свинарник опущенный с самого начала своего сосуществования

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +20880

      gol_kak_sokol 6 октября, 10:12

      ПАОК - следующая жертва.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1328

      richi 6 октября, 10:01

      12-е место не для Спартака. Для него есть любимое 6-е.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -667

      DonBaton > richi 6 октября, 10:43

      Для него есть фнл,пфл,ну или в идеале расформироваться и не позориться

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17826

      VVM1964 > DonBaton 6 октября, 11:21

      " Я бы мог тебя обидеть , но вижу , что лучше , чем это сделала природа у меня уже не получится ... "

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2424

      JTherry > DonBaton 6 октября, 12:45

      язык твой - враг твой...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      monser08 6 октября, 09:55

      Не спешите , ещё есть куда стремиться!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +107

      Dizgen > monser08 6 октября, 16:10

      Ни че настанут и у Зени времена без газпрома и админресурса

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      RotBerg 6 октября, 09:43

      Было сейчас в тему, если снять очки за первые несколько матчей, где судьи феерили в сторону спартака

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