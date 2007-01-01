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    Арустамян: «Заместитель Цорна улетел на переговоры с Тедеско. Соглашение будет подписано в ближайшее время»

    «Спартак» все ближе к подписанию контракта с тренером Доменико Тедеско. Заместитель генерального директора клуба Александр Цомая отправился в Германию на переговоры со специалистом, пишет журналист Нобель Арустамян.

    «Сегодня заместитель гендиректора красно-белых Александр Цомая вылетел в Штутгарт, где проведет с экс-тренером «Шальке» переговоры и, видимо, подпишет контракт. В Штутгарте у семьи Тедеско дом.

    Цомая — заместитель и фактически правая рука Томаса Цорна, самая приближенная к нему фигура в руководстве «Спартака». Все сделки юридически ведeт он. Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдет о согласовании контракта и юридических нюансах.

    Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время», – информирует Арустамян.

    • «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
    • Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Кузнецов.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1054

      rash1959 2 минуты назад

      Новость не дёрнула - ни тепло не холодно... Нечего сказать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      Ссппааррттаакк 3 минуты назад

      Очередное ФУФЛО. Мне кажется над нами издеваются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      vmonomah17 7 минут назад

      Тедеско доработает сезон в Спартаке, его уволят за результаты, выплатят зп, неустойку за разрыв контракта, и довольный тренер поедет домой.

      А после че2020 тренером поставят Черчесова.

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