Арустамян: «Заместитель Цорна улетел на переговоры с Тедеско. Соглашение будет подписано в ближайшее время»

«Спартак» все ближе к подписанию контракта с тренером Доменико Тедеско. Заместитель генерального директора клуба Александр Цомая отправился в Германию на переговоры со специалистом, пишет журналист Нобель Арустамян.

«Сегодня заместитель гендиректора красно-белых Александр Цомая вылетел в Штутгарт, где проведет с экс-тренером «Шальке» переговоры и, видимо, подпишет контракт. В Штутгарте у семьи Тедеско дом.

Цомая — заместитель и фактически правая рука Томаса Цорна, самая приближенная к нему фигура в руководстве «Спартака». Все сделки юридически ведeт он. Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдет о согласовании контракта и юридических нюансах.

Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время», – информирует Арустамян.