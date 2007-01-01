Арустамян: «Заместитель Цорна улетел на переговоры с Тедеско. Соглашение будет подписано в ближайшее время»

Новость не дёрнула - ни тепло не холодно... Нечего сказать.
«Спартак» все ближе к подписанию контракта с тренером Доменико Тедеско. Заместитель генерального директора клуба Александр Цомая отправился в Германию на переговоры со специалистом, пишет журналист Нобель Арустамян.
«Сегодня заместитель гендиректора красно-белых Александр Цомая вылетел в Штутгарт, где проведет с экс-тренером «Шальке» переговоры и, видимо, подпишет контракт. В Штутгарте у семьи Тедеско дом.
Цомая — заместитель и фактически правая рука Томаса Цорна, самая приближенная к нему фигура в руководстве «Спартака». Все сделки юридически ведeт он. Раз к Тедеско полетел именно Цомая, значит, речь пойдет о согласовании контракта и юридических нюансах.
Вероятно, соглашение будет подписано в ближайшее время», – информирует Арустамян.
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