«Спорт-Экспресс»: кандидатура Цорна – экс-тренер «Шальке» Тедеско

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» сейчас рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера.

Кандидатура, которую предлагает гендиректор «Спартака» Томас Цорн – 34-летний итальянский тренер Доменико Тедеско.

В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».

До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».

«Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.

Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы