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    «Спорт-Экспресс»: кандидатура Цорна – экс-тренер «Шальке» Тедеско

    По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» сейчас рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера.

    Кандидатура, которую предлагает гендиректор «Спартака» Томас Цорн – 34-летний итальянский тренер Доменико Тедеско.

    Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии34
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      Рейтинг: +9758

      vladimir-7 27 минут назад

      Эксперименты над клубом продолжаются, теперь Цорном.

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      Рейтинг: +305

      uS_Number oNe 45 минут назад

      Ну и выбор... мда уж

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      dimag 52 минуты назад

      Одно слово - румын!

      0
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      Рейтинг: +437

      Иван Петров 1986 54 минуты назад

      Ох...ный тренер, но главное из европы.

      0
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      Рейтинг: +48

      Вальдемар IV 1 час назад

      луческу был, теперь увидим обсер тедески

      0
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      Рейтинг: +47

      PahaSpartak 1 час назад

      Им главное с Дерипаской бы не перепутать

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      Рейтинг: +1309

      Бомбардиръ 1 час назад

      Немецкое высокомерие гендиректора... Ни во что не ставит русское.
      А тот тренер - с немецким паспортом всё таки.

      0
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      Рейтинг: +11027

      sssrspartak > Бомбардиръ 1 час назад

      какое немецкое?он итальянец!!сам сказал не то и меня с мотолыги сбил!!точно итальяно бело!или бела!

      1
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      Рейтинг: +11027

      sssrspartak > sssrspartak 1 час назад

      все равно!слабовато будет!

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      Рейтинг: +645

      dimag > sssrspartak 1 час назад

      Одно сорво - румын!

      0
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      Рейтинг: +645

      dimag 1 час назад

      Вообще непонятно -почему Цорн остался, а не ушел с Кононовым.

      1
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      Рейтинг: +20317

      oyabun 1 час назад

      Это вообще несерьезно. С таким же успехом Цорн может себя предложить. Мне вообще непонятно, почему раньше не подготовились с новым тренером, ведь за несколько туров минимум было понятно чот Кононова придется менять.

      3
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      Рейтинг: +6032

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      "Мне вообще непонятно, почему раньше не подготовились с новым тренером, ведь за несколько туров минимум было понятно чот Кононова придется менять."

      Да всё понятно уже и без лишних слов.
      Если бы Спартака УВОЛИЛ Кононова, то пришлось бы платить многомиллионную компенсацию за расторжение договора по инициативе работодателя. Именно с этой целью, как я думаю, руководство клуба через игроков поставило задачу просто САБОТИРОВАТЬ все устремления Кононова, чтобы последний не выдержал и САМ написал заявление об увольнении. В этом случае, как я понял, ему положен ШИШ, а не компенсация.
      А все эти лицемерные заявления Федуна, что, мол, верим в Кононова, оснований для его отставки не видим - не более, чем дешёвая маскировка.

      2
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      Рейтинг: +20317

      oyabun > derrik2000 1 час назад

      Возможно что и так. Но это ведь не отменяет необходимости подыскивать без огласки нового ГТ заранее?

      0
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      Рейтинг: +1107

      777+ 1 час назад

      Преемник или креатура....
      Томас в Спартаке уже прилично "начудил"!!!
      Тедеско, Карпин, а может быть Бердыев....
      Кто-бы Цорна заменил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......

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