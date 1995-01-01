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    Уткин: «Будем следить за шагами Тедеско в «Спартаке», ведь он может просто не успеть сделать их много»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от работы Доменико Тедеско в «Спартаке».

    • Ожидается, что немец возглавит московскую команду во вторник.
    • По информации «СЭ», стороны заключат контракт до лета 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.
    • «Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на два очка опережая зону стыковых матчей.

    «К вечеру у «Спартака», видимо, будет новый тренер. В прошлый раз дела вел волк-хлопотун Наиль Измайлов, ему важно было любое дело разложить в категориях пиара. Тогда и возникли истории о том, что Кононова ценил Бесков. Правда, это ведь было уже не проверить.

    Сейчас, поскольку Тедеско никак не увязать с родоначальником сегодняшнего спартаковского стиля, я бы предложил обратить внимание на то, что в фамилии «Тедеско» сразу 4 буквы стоят в правильном порядке и с правильным ударением. Так что он первый после классика, кто с ним рифмуется. Круто! Жаль, Наиль ушел, некому продать идею. Тем не менее, мой мемчик тогда – Кононов не человек, а Пиджак – зашел пошире.

    Сейчас я бы сказал, что все кадровые решения так безнадежно сливаются, и нынешний симпатичный, наверно, способный парняга взялся практически ниоткуда, что он для меня сейчас просто очередной. Якин, Аленичев, Каррера, Кононов и т. д. Итедеско. Будем внимательно следить за первыми шагами Доменико. Ведь он может просто не успеть сделать их много. Приготовьте свои тедескопы!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5901

      mihail200606 12 секунд назад

      Насчёт букфф загнул что-то.. А так и правда может ненадолго задержаться там..

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      Рейтинг: +412

      Alejandrrro 4 минуты назад

      Вот любит Уткин коверкать фамилии, имена. Думает, что он Америку открыл и всех положит своей иронией. Тедеско - Итедеско, ахахахаха, вот это юмор. Глупо это. Генич тоже любит придумывать подобные вещи.

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      Рейтинг: +7451

      alex1951 18 минут назад

      Васисуалий ,закусывай иногда...
      А то ты ,прям ,вулкан фонтанирующий всяких непотребных мыслей...
      Усее обидеть норовишь....оригинальничаешь,а есть мыслители покруче...
      Вступи с ними в дисскусию .... А так ,ты просто сбитый летчик,цепляющийся за соломинку дабы выжить...увы...

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      Рейтинг: -46

      Аденн 28 минут назад

      Удачи Тедеско и Спартаку. А Василий в очередной раз красаучиг.

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      Рейтинг: +1534

      giluxa1963 44 минуты назад

      очередная жертва недокоманды

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      Рейтинг: +5243

      Агасфер 45 минут назад

      Ну сегодня хоть без мата,гениталий и прочих скабрезностей! Могёшь иногда!

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      Рейтинг: +454

      Я - легенда 46 минут назад

      Зато Уткин уже сделал слишком много шагов.

      И именно он пиарится, как только может.

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