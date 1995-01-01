Уткин: «Будем следить за шагами Тедеско в «Спартаке», ведь он может просто не успеть сделать их много»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от работы Доменико Тедеско в «Спартаке».

Ожидается, что немец возглавит московскую команду во вторник.

По информации «СЭ», стороны заключат контракт до лета 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

«Спартак» по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на два очка опережая зону стыковых матчей.

«К вечеру у «Спартака», видимо, будет новый тренер. В прошлый раз дела вел волк-хлопотун Наиль Измайлов, ему важно было любое дело разложить в категориях пиара. Тогда и возникли истории о том, что Кононова ценил Бесков. Правда, это ведь было уже не проверить.

Сейчас, поскольку Тедеско никак не увязать с родоначальником сегодняшнего спартаковского стиля, я бы предложил обратить внимание на то, что в фамилии «Тедеско» сразу 4 буквы стоят в правильном порядке и с правильным ударением. Так что он первый после классика, кто с ним рифмуется. Круто! Жаль, Наиль ушел, некому продать идею. Тем не менее, мой мемчик тогда – Кононов не человек, а Пиджак – зашел пошире.

Сейчас я бы сказал, что все кадровые решения так безнадежно сливаются, и нынешний симпатичный, наверно, способный парняга взялся практически ниоткуда, что он для меня сейчас просто очередной. Якин, Аленичев, Каррера, Кононов и т. д. Итедеско. Будем внимательно следить за первыми шагами Доменико. Ведь он может просто не успеть сделать их много. Приготовьте свои тедескопы!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.