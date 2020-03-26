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Хинкель: «Считаю, что в свое время выиграл челлендж у Роналду»

26 марта 2020, 09:56
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился воспоминаниями о противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– После Магата можно не бояться никаких тренировок. А после встречи с Криштиану Роналду – никакого соперника?

– Не совсем так. Футбольные притязания у меня всегда были очень высоки. Это нормально, когда ты в молодом возрасте вызываешься в сборную такой футбольной страны как Германия. Выдерживать конкуренцию на своей позиции, попадать в число одиннадцати лучших немецких футболистов – показатель определенного качества. Он автоматически дает тебе уверенность в собственных силах.

Так что страха я никогда ни перед кем не испытывал. Скорее матчи с топ-соперниками, как с тем же Криштиану Роналду, в сборной или в Лиге чемпионов я рассматривал, как челлендж. Интересно было посмотреть – кто кого.

– В противостоянии с Криштиану вы этот челлендж выиграли, верно?

– Я, по крайней мере, так считаю. Хотя бы потому, что «Штутгарт» у «МЮ» тогда выиграл, а португалец не забил.

Хинкель: «Глебу стоило оставаться в «Арсенале» и не уходить из «Барселоны» после первого сезона»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ювентус Хинкель Андреас Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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vka1970
1585217399
Похоже "наши" немцы по круче доморощенных, скрепных, обнулённых патриотов будут. По крайней мере слова с делом не расходятся.
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