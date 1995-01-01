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    Хинкель: «Глебу стоило оставаться в «Арсенале» и не уходить из «Барселоны» после первого сезона»

    Тренер «Спартака» Андреас Хинкель считает ошибками решения белорусского полузащитника Александра Глеба уйти из «Арсенала», а затем покинуть «Барселону» после первого же сезона на «Камп Ноу».

    «Я думаю, ему стоило оставаться в «Арсенале». Сейчас команда переживает определенный спад, но тогда это был топ-клуб, где Глеб имел твердое место в стартовом составе. В «Барселоне» он уже не так часто появлялся на поле, но все равно, полагаю, покинуть каталонцев уже через год – это слишком резкий шаг.

    Надо было стиснуть зубы и пробиваться в состав. В конце концов, он не был в глубоком резерве, довольно часто выходил на поле. Это не та ситуация, чтобы покидать такой клуб, как «Барселона», – сказал Хинкель.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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