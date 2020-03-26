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  • Хинкель: «Глебу стоило оставаться в «Арсенале» и не уходить из «Барселоны» после первого сезона»

Хинкель: «Глебу стоило оставаться в «Арсенале» и не уходить из «Барселоны» после первого сезона»

26 марта 2020, 08:32
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель считает ошибками решения белорусского полузащитника Александра Глеба уйти из «Арсенала», а затем покинуть «Барселону» после первого же сезона на «Камп Ноу».

«Я думаю, ему стоило оставаться в «Арсенале». Сейчас команда переживает определенный спад, но тогда это был топ-клуб, где Глеб имел твердое место в стартовом составе. В «Барселоне» он уже не так часто появлялся на поле, но все равно, полагаю, покинуть каталонцев уже через год – это слишком резкий шаг.

Надо было стиснуть зубы и пробиваться в состав. В конце концов, он не был в глубоком резерве, довольно часто выходил на поле. Это не та ситуация, чтобы покидать такой клуб, как «Барселона», – сказал Хинкель.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Барселона Арсенал Хинкель Андреас Глеб Александр
Комментарии (2)
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Hektor 84
1585218511
Глеб был сильный футболист и провел приличную карьеру. Ошибка или не ошибка перейти в барсу? Я думаю он не жалеет об этом. Поиграл с лучшими футболистами планеты. Лигу чемпионов выиграл. А не перешел и корил бы себя о том что не перешел, что надо было попробовать. А так начинал в Европе со среднего клуба и вырос до уровня барсы. Молоток!!! А наши кривоножки хотят сразу ну или в реал или в барсу. На меньшее не согласны и еще бы платили как в России, то в лиге чемпионов не играют. Постоянные отговорки лишь бы не уезжать из зоны комфорта. А Глеб мужик стиснул зубы и шел к мечте! А эти миранчуки, Чалов и многие наша молодежь так и останутся гнить в нашем рпл, выжидая что барса или реал за ними самолет отправят.
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