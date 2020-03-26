Хинкель: «Глебу стоило оставаться в «Арсенале» и не уходить из «Барселоны» после первого сезона»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель считает ошибками решения белорусского полузащитника Александра Глеба уйти из «Арсенала», а затем покинуть «Барселону» после первого же сезона на «Камп Ноу».

«Я думаю, ему стоило оставаться в «Арсенале». Сейчас команда переживает определенный спад, но тогда это был топ-клуб, где Глеб имел твердое место в стартовом составе. В «Барселоне» он уже не так часто появлялся на поле, но все равно, полагаю, покинуть каталонцев уже через год – это слишком резкий шаг.

Надо было стиснуть зубы и пробиваться в состав. В конце концов, он не был в глубоком резерве, довольно часто выходил на поле. Это не та ситуация, чтобы покидать такой клуб, как «Барселона», – сказал Хинкель.