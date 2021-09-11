Хинкель – о Кокорине: «Он получал травму, когда появлялся шанс себя показать»

Бывший тренер «Спартака» Андреас Хинкель порассуждал о том, почему форварду Александру Кокорину не удалось заиграть в московской команде.

«Кокорин получал травму, как раз когда появлялась возможность себя показать. Мы просто-напросто не смогли встроить его в команду. Посмотрите, сколько игр он пропустил за первые недели.

Но Александр, безусловно, очень качественный игрок. Когда был на поле, старался максимально помочь команде. На тренировках выкладывался в полную силу – не было такого, чтобы мы с Доменико [Тедеско] были недовольны им на тренировке», – сказал Хинкель.