Хинкель – о Кокорине: «Он получал травму, когда появлялся шанс себя показать»

Да очень хитрожопый этот саша.
Бывший тренер «Спартака» Андреас Хинкель порассуждал о том, почему форварду Александру Кокорину не удалось заиграть в московской команде.
«Кокорин получал травму, как раз когда появлялась возможность себя показать. Мы просто-напросто не смогли встроить его в команду. Посмотрите, сколько игр он пропустил за первые недели.
Но Александр, безусловно, очень качественный игрок. Когда был на поле, старался максимально помочь команде. На тренировках выкладывался в полную силу – не было такого, чтобы мы с Доменико [Тедеско] были недовольны им на тренировке», – сказал Хинкель.
- Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.
- В 10 матчах он забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Сейчас россиянин выступает за «Фиорентину», которая купила его за 4,5 миллиона евро.