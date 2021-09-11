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    Хинкель – о Кокорине: «Он получал травму, когда появлялся шанс себя показать»

    Бывший тренер «Спартака» Андреас Хинкель порассуждал о том, почему форварду Александру Кокорину не удалось заиграть в московской команде.

    «Кокорин получал травму, как раз когда появлялась возможность себя показать. Мы просто-напросто не смогли встроить его в команду. Посмотрите, сколько игр он пропустил за первые недели.

    Но Александр, безусловно, очень качественный игрок. Когда был на поле, старался максимально помочь команде. На тренировках выкладывался в полную силу – не было такого, чтобы мы с Доменико [Тедеско] были недовольны им на тренировке», – сказал Хинкель.

    • Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020-го по январь 2021-го года.
    • В 10 матчах он забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Сейчас россиянин выступает за «Фиорентину», которая купила его за 4,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2660

      Иван Петров 1986 47 минут назад

      Да очень хитрожопый этот саша.

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      Рейтинг: +309

      Снег 1 час назад

      Шурок...***...наша Гордость...ХитроЖОПЫМ, правда стал. заканчивай с мячиком, не позорь РОССИЮ!

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