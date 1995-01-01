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    Хинкель: «Нынешнему «Спартаку» не хватает опыта, особенно в сложных ситуациях»

    Тренер «Спартака» Андреас Хинкель считает, что нехватка опыта мешает команде добиваться более высоких результатов в текущем сезоне.

    – Как вы оцените уровень российской РПЛ?

    – Он очень хороший. Для меня на верхних ступеньках стоят английская, немецкая, испанская и итальянская лиги. А за ними располагаются французская и российская. Почти каждая команда имеет индивидуально сильных футболистов, да и тактически команды хорошо подкованы. В любой игре надо отдаваться на сто процентов, иначе получишь проблемы.

    – Чего не хватает «Спартаку», чтобы бороться за место в пятерке? Сильных игроков?

    – У нас очень талантливые футболисты. Много молодых ребят, которые уже сейчас играют качественно, но при этом еще не достигли своего потолка. У «Спартака» один из самых юных составов в лиге, средний возраст порой не дотягивает до 23 лет.

    Чего нам при этом автоматически не хватает – это опыта. Особенно в сложных ситуациях. Когда мы только пришли, у команды была серия из пяти поражений подряд. Для молодого коллектива не так-то просто правильно отреагировать на такое. Но я думаю, мы на верном пути. Парни быстро учатся.

    Помощник Тедеско Хинкель: «Доменико предлагал стать главным в нашей команде»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +321

      моэм 8 минут назад

      Немцы е захватили Тушино и наводят в Спартке "новый порядок" , выбив на периферию , тех кто добывал славу красно-белым...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +602

      FROL001 1 час назад

      Нынешнему Спартаку не хватает Пердива. Гыгыгы

      -1
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