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  • Хинкель: «Нынешнему «Спартаку» не хватает опыта, особенно в сложных ситуациях»

Хинкель: «Нынешнему «Спартаку» не хватает опыта, особенно в сложных ситуациях»

27 марта 2020, 14:42
6

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель считает, что нехватка опыта мешает команде добиваться более высоких результатов в текущем сезоне.

– Как вы оцените уровень российской РПЛ?

– Он очень хороший. Для меня на верхних ступеньках стоят английская, немецкая, испанская и итальянская лиги. А за ними располагаются французская и российская. Почти каждая команда имеет индивидуально сильных футболистов, да и тактически команды хорошо подкованы. В любой игре надо отдаваться на сто процентов, иначе получишь проблемы.

– Чего не хватает «Спартаку», чтобы бороться за место в пятерке? Сильных игроков?

– У нас очень талантливые футболисты. Много молодых ребят, которые уже сейчас играют качественно, но при этом еще не достигли своего потолка. У «Спартака» один из самых юных составов в лиге, средний возраст порой не дотягивает до 23 лет.

Чего нам при этом автоматически не хватает – это опыта. Особенно в сложных ситуациях. Когда мы только пришли, у команды была серия из пяти поражений подряд. Для молодого коллектива не так-то просто правильно отреагировать на такое. Но я думаю, мы на верном пути. Парни быстро учатся.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Хинкель Андреас
Комментарии (6)
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моэм
1585315923
Немцы е захватили Тушино и наводят в Спартке "новый порядок" , выбив на периферию , тех кто добывал славу красно-белым...
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Диктор
1585363842
Да все у команды получится-надо просто упорно работать.
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vka1970
1585425805
Время и труд, всё перетрут.
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