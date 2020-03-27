Хинкель: «Нынешнему «Спартаку» не хватает опыта, особенно в сложных ситуациях»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель считает, что нехватка опыта мешает команде добиваться более высоких результатов в текущем сезоне.

– Как вы оцените уровень российской РПЛ?

– Он очень хороший. Для меня на верхних ступеньках стоят английская, немецкая, испанская и итальянская лиги. А за ними располагаются французская и российская. Почти каждая команда имеет индивидуально сильных футболистов, да и тактически команды хорошо подкованы. В любой игре надо отдаваться на сто процентов, иначе получишь проблемы.

– Чего не хватает «Спартаку», чтобы бороться за место в пятерке? Сильных игроков?

– У нас очень талантливые футболисты. Много молодых ребят, которые уже сейчас играют качественно, но при этом еще не достигли своего потолка. У «Спартака» один из самых юных составов в лиге, средний возраст порой не дотягивает до 23 лет.

Чего нам при этом автоматически не хватает – это опыта. Особенно в сложных ситуациях. Когда мы только пришли, у команды была серия из пяти поражений подряд. Для молодого коллектива не так-то просто правильно отреагировать на такое. Но я думаю, мы на верном пути. Парни быстро учатся.

Помощник Тедеско Хинкель: «Доменико предлагал стать главным в нашей команде»