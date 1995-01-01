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    Помощник Тедеско Хинкель: «Доменико предлагал стать главным в нашей команде»

    Тренер «Спартака» Андреас Хинкель рассказал, как познакомился и стал работать с главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.

    – Где вы познакомились с Тедеско?

    – Мы пересекались в академии «Штутгарта», где тренировали ребят различных возрастов, но по-настоящему познакомились в команде U17, когда стали работать вместе. Доменико возглавил команду, я ему помогал. Всегда первое время уходит, чтобы узнать другого тренера: какие у него взгляды, какие занятия предпочитает, как видит футбол. Но с Тедеско мы довольно быстро сошлись.

    – Почему же тогда ваша связка позже распадалась?

    – Мы добивались успеха с командой U17. Выиграли южный дивизион, несмотря на хорошую конкуренцию со стороны «Баварии» и «Хоффенхайма». Потом вышли в финал на первенстве Германии, где уступили «Боруссии» Дортмунд с Пулишичем, Бруном Ларсеном и другими. После того сезона Тедеско сделал такое предложение: я становлюсь главным тренером в нашей команде, а Доменико моим помощником. Поскольку он уже обучался на лицензию Pro, это отнимало довольно много времени. А мне только предстояло поступать, и пост главного тренера как раз позволял выполнить требования для подачи документов на получение лицензии. Но в клубе на это не пошли. Тедеско перебрался в «Хоффенхайм», я же через некоторое время стал помощником в команде регионал-лиги «Штутгарт II». Эта позиция также давала возможность обучения на Pro. А спустя еще некоторое время я возглавил резервную команду клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +594

      FROL001 6 минут назад

      Юный физрук Тедеска хряков уверенно ведёт в Пердив. +1 разница забитых и пропущенных. Гыгыгы

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