«Считаем «Динамо» фаворитом». Тренер «Спартака» Хинкель – о предстоящем дерби

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель рассказал, что считает «Динамо» фаворитом предстоящего дерби в 22-м туре РПЛ.

«Мы еще не думали о «Динамо», послезавтра займемся подготовкой непосредственно к этому матчу.

Каждый матч проходит по-разному. Сегодня забили все игроки из нашей группы атаки. Отличился и Понсе, который вышел на замену. Это важный момент для обретения уверенности.

Решение о том, кто будет впереди в предстоящем матче, будет принято непосредственно перед матчем. И оно будет не самым простым. Всегда сложно, когда есть такой выбор.

Все помнят кубковый матч. Мы начали здорово, но потом в наши ворота был назначен тот самый пенальти. До этого у соперника даже подходов не было. Мы тогда проиграли, поэтому мы считаем «Динамо» фаворитом. А что будет — покажет время», – цитирует Хинкеля «Спорт-Экспресс».