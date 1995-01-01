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    Тренер «Спартака» Хинкель: «Последний матч с «Зенитом» показал, что мы можем играть с этой командой на равных»

    Тренер «Спартака» Андреас Хинкель подвел итоги матча чемпионата России с «Оренбургом» (3:1) и поделился ожиданиями от игры с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

    – Давайте представим, что вы уже на послематчевой пресс-конференции. Что сказали бы после встречи с «Оренбургом»?

    – Это очень важная победа для нас. Возможно, не все 90 минут игра была прекрасной с нашей стороны, но команда показала свой характер. Это особенно важно, учитывая, что мы выставили самый молодой состав «Спартака» за долгие годы. И эта относительно неопытная молодежь сумела переломить ход матча, выиграть, уступая в счете. На довольно специфическом синтетическом газоне. Естественно, мы этому очень рады. Чтобы оценить важность набранных трех очков достаточно посмотреть на таблицу чемпионата.

    – Главная цель на остаток сезона – победа в Кубке?

    – Мы знаем, насколько сложно выиграть у «Зенита». Однако когда ты уже вышел в полуфинал, то, естественно, хочешь взять кубок. Последний наш матч с питерцами показал, что, несмотря на поражение, мы вполне можем играть с этой командой на равных. При этом я бы не говорил, что Премьер-лига менее важна для «Спартака». Там мы тоже хотим выступать как можно лучше.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 22 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +23298

      gol_kak_sokol 29 минут назад

      Хинкали, ты что ? Играть с судейской марионеткой синитом на-равных - это позор. Их надо дрючить и, как говорит Аршавин, сбивать спесь.

      0
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      Рейтинг: +18719

      пьяныйхоровод > gol_kak_sokol 19 минут назад

      Федут то с падением цен на нефть много потерял , теперь не сможет арбитров "заряжать" по полной . Только "чисто символически" - пенку там поставить в ворота соперника ( но не больше одного ) , удалить опорника команды соперника уже не получится , только посадить на карточки защитников ...ну и так далее .

      0
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      Рейтинг: +2294

      Давид59 31 минуту назад

      Да, с форой в одного игрока действительно играли на равных. А теперь пересмотрите запись концовки той игры. Сколько моментов упустил Зенит.

      1
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      Рейтинг: +2427

      Борат 1 час назад

      рыла забыл, что они играли в большинстве полматча ?
      рыла забыл, что зенит накануне в ЛЧ играл, а хряки отдыхали всю неделю ?
      рыла забыл, что малкома не было в той игре ?
      ну пускай приезжают, поставим их по привычке в коленно-локтевую !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +3532

      Литейный4 1 час назад

      Это кто там хрюкнул - "на равных"? У свиней конкуренты Тамбов и Рубин. Сочи и те превосходят по забитым мячам аутсайдера. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +551

      Nevsky_RU 1 час назад

      Походу цепанул уже вирус, ибо бредит

      3
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      Рейтинг: +5291

      paracetamol 2 часа назад

      Играть не значит выигрывать.

      1
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      Рейтинг: +1718

      alarm 2 часа назад

      заранее стыдно за хряков)

      3
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      Рейтинг: +3537

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Но надо ещё и выигрывать.

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