Тренер «Спартака» Хинкель: «Последний матч с «Зенитом» показал, что мы можем играть с этой командой на равных»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель подвел итоги матча чемпионата России с «Оренбургом» (3:1) и поделился ожиданиями от игры с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

– Давайте представим, что вы уже на послематчевой пресс-конференции. Что сказали бы после встречи с «Оренбургом»?

– Это очень важная победа для нас. Возможно, не все 90 минут игра была прекрасной с нашей стороны, но команда показала свой характер. Это особенно важно, учитывая, что мы выставили самый молодой состав «Спартака» за долгие годы. И эта относительно неопытная молодежь сумела переломить ход матча, выиграть, уступая в счете. На довольно специфическом синтетическом газоне. Естественно, мы этому очень рады. Чтобы оценить важность набранных трех очков достаточно посмотреть на таблицу чемпионата.

– Главная цель на остаток сезона – победа в Кубке?

– Мы знаем, насколько сложно выиграть у «Зенита». Однако когда ты уже вышел в полуфинал, то, естественно, хочешь взять кубок. Последний наш матч с питерцами показал, что, несмотря на поражение, мы вполне можем играть с этой командой на равных. При этом я бы не говорил, что Премьер-лига менее важна для «Спартака». Там мы тоже хотим выступать как можно лучше.