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  • Тренер «Спартака» Хинкель: «Последний матч с «Зенитом» показал, что мы можем играть с этой командой на равных»

Тренер «Спартака» Хинкель: «Последний матч с «Зенитом» показал, что мы можем играть с этой командой на равных»

18 марта 2020, 11:41
4

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель подвел итоги матча чемпионата России с «Оренбургом» (3:1) и поделился ожиданиями от игры с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

– Давайте представим, что вы уже на послематчевой пресс-конференции. Что сказали бы после встречи с «Оренбургом»?

– Это очень важная победа для нас. Возможно, не все 90 минут игра была прекрасной с нашей стороны, но команда показала свой характер. Это особенно важно, учитывая, что мы выставили самый молодой состав «Спартака» за долгие годы. И эта относительно неопытная молодежь сумела переломить ход матча, выиграть, уступая в счете. На довольно специфическом синтетическом газоне. Естественно, мы этому очень рады. Чтобы оценить важность набранных трех очков достаточно посмотреть на таблицу чемпионата.

– Главная цель на остаток сезона – победа в Кубке?

– Мы знаем, насколько сложно выиграть у «Зенита». Однако когда ты уже вышел в полуфинал, то, естественно, хочешь взять кубок. Последний наш матч с питерцами показал, что, несмотря на поражение, мы вполне можем играть с этой командой на равных. При этом я бы не говорил, что Премьер-лига менее важна для «Спартака». Там мы тоже хотим выступать как можно лучше.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 22 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Хинкель Андреас
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1584521466
Но надо ещё и выигрывать.
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paracetamol
1584522579
Играть не значит выигрывать.
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Nevsky_RU
1584523980
Походу цепанул уже вирус, ибо бредит
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Давид59
1584528731
Да, с форой в одного игрока действительно играли на равных. А теперь пересмотрите запись концовки той игры. Сколько моментов упустил Зенит.
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