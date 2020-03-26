Хинкель: «Общаемся с Кержаковым на испанском языке»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что до сих пор поддерживает связь с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым.

Немец и россиянин вместе выступали за «Севилью».

Сейчас Кержаков возглавляет юношескую сборную России, а Хинкель входит в тренерский штаб «Спартака».

– Пару лет назад наши общие знакомые попросили меня найти для вас номер телефона Кержакова. До сих пор продолжаете общаться?

– Да. А когда играли с «Зенитом», то встретились в Питере, поговорили. В общении с Кержаковым наш язык – испанский. Хотя практики в нем сейчас практически нет, могли бы говорить на английском, но с Алексом понимаем друг друга с полуслова. И переписываемся тоже на испанском.

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