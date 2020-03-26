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Хинкель: «Общаемся с Кержаковым на испанском языке»

26 марта 2020, 11:32
3

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что до сих пор поддерживает связь с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым.

  • Немец и россиянин вместе выступали за «Севилью».
  • Сейчас Кержаков возглавляет юношескую сборную России, а Хинкель входит в тренерский штаб «Спартака».

– Пару лет назад наши общие знакомые попросили меня найти для вас номер телефона Кержакова. До сих пор продолжаете общаться?

– Да. А когда играли с «Зенитом», то встретились в Питере, поговорили. В общении с Кержаковым наш язык – испанский. Хотя практики в нем сейчас практически нет, могли бы говорить на английском, но с Алексом понимаем друг друга с полуслова. И переписываемся тоже на испанском.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кержаков Александр Хинкель Андреас
Комментарии (3)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vka1970
1585217495
Принцип прост.Бараны меж собой бодаются, а пастухи вежливо и дружелюбно между собой общаются.
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Граф2019
1585225859
но посаран ! карановирус...
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Граф2019
1585226325
я тоже по гишпански шпрехаю... гитлер капут...
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