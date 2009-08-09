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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Гамбург
Фрайбург - Гамбург: обзор матча 09 августа 2009
Фрайбург
09.08.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Гамбург
65'
Т. Бекманн
3'
Д. Питройпа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Гамбург
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Т. Бекманн
Замена
С. Макиади
️️️️
Д. Жагер
Замена
М. Янсен
️️️️
Д. Питройпа
Желтая карточка
Т. Бекманн
Замена
Э. Элиа
️️️️
П. Троховски
ГОЛ! 1:1!
Т. Бекманн
Замена
Д. Розегнал
️️️️
Д. Боатенг
Замена
️️️️
О. Барт
15'
Желтая карточка
Д. Аого
Желтая карточка
П. Крмас
ГОЛ! 0:1!
Д. Питройпа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
4
Оливер Барт
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
13
Томми Бекманн
ЦФ
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
15
Петр Троховски
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
4-4-2
4
Барт
11
Крмас
5
Бучер
22
Ча Ду Ри
14
Жагер
23
Флум
0
Банович
6
Абдессадки
0
Идриссу
13
Бекманн
4-4-2
1
Рост
55
Демель
17
Боатенг
3
Аого
4
Матейсен
11
Питройпа
12
Зе Роберто
14
Яролим
15
Троховски
34
Герреро
33
Петрич
14
Жагер
16
Макиади
16
Макиади
14
Жагер
13
Бекманн
27
Райзингер
27
Райзингер
13
Бекманн
17
Боатенг
14
Розегнал
14
Розегнал
17
Боатенг
11
Питройпа
7
Янсен
7
Янсен
11
Питройпа
15
Троховски
11
Элиа
11
Элиа
15
Троховски
Остались в запасе
Фрайбург
Гамбург
10
Андреас Глокнер
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
10
Андреас Глокнер
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Фрайбург - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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