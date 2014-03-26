Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Фрайбург
Гамбург - Фрайбург: обзор матча 26 марта 2014
Гамбург
26.03.2014, среда, 23:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
55'
П. Ласогга
50'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Фрайбург
90'
+2
Замена
С. Керк
️️️️
А. Мехмеди
Желтая карточка
М. Бадель
65'
63'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Ж. Фернандес
Замена
Р. Теше
️️️️
П. Ирачек
62'
ГОЛ! 1:1!
П. Ласогга
55'
53'
Желтая карточка
Ф. Клаус
50'
ГОЛ! 0:1!
В. Дарида
42'
Желтая карточка
А. Мехмеди
34'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
М. Муйджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Жак Зуа
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
4-3-1-2
15
Адлер
5
Джуру
2
Дикмайер
28
Мансьенн
16
Вестерманн
47
Бадель
8
Ирачек
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
19
Зуа
4-5-1
1
Бауманн
23
Муйджа
11
Крмас
25
Сорг
28
Гинтер
30
Клаус
6
Фернандес
16
Дарида
31
Геде
23
Шустер
14
Мехмеди
8
Ирачек
8
Теше
8
Теше
8
Ирачек
23
Муйджа
30
Гюнтер
30
Гюнтер
23
Муйджа
6
Фернандес
7
Шмид
7
Шмид
6
Фернандес
14
Мехмеди
37
Керк
37
Керк
14
Мехмеди
Остались в запасе
Гамбург
Фрайбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
27
Николас Хефлер
ОП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Гамбург - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Новости команд
Все
Гамбург
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+