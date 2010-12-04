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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Гамбург
Фрайбург - Гамбург: обзор матча 04 декабря 2010
Фрайбург
04.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
3'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Гамбург
Замена
Д. Жагер
️️️️
А. Путило
Желтая карточка
П. Сиссе
Замена
Э. Элиа
️️️️
Д. Питройпа
Замена
Х. Бучер
️️️️
О. Топрак
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Т. Торун
Замена
Й. Флум
️️️️
С. Макиади
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
23
Йоханнес Флум
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-5-1
1
Бауманн
11
Баcтианс
21
Топрак
4
Барт
23
Муйджа
8
Нику
16
Макиади
14
Путило
23
Шустер
6
Абдессадки
61
Сиссе
3-4-2-1
1
Рост
55
Демель
16
Вестерманн
3
Аого
12
Зе Роберто
11
Питройпа
15
Троховски
8
Ринкон
8
Торун
7
Сон
9
ван Нистелрой
21
Топрак
5
Бучер
5
Бучер
21
Топрак
14
Путило
14
Жагер
14
Жагер
14
Путило
16
Макиади
23
Флум
23
Флум
16
Макиади
11
Питройпа
11
Элиа
11
Элиа
11
Питройпа
8
Торун
34
Герреро
34
Герреро
8
Торун
Остались в запасе
Фрайбург
Гамбург
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Фрайбург - Гамбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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