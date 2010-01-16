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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Фрайбург
Гамбург - Фрайбург: обзор матча 16 января 2010
Гамбург
16.01.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
7'
М. Янсен
55'
М. Петрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Фрайбург
Замена
М. Берг
️️️️
Т. Торун
Замена
М. Муйджа
️️️️
Ч. Ду Ри
Замена
О. Топрак
️️️️
Я. Абдессадки
Замена
П. Сиссе
️️️️
Ш. Райзингер
ГОЛ! 2:0!
М. Петрич
ГОЛ! 1:0!
М. Янсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
15
Петр Троховски
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
76
Джексон Менди
ЛЗ
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
13
Томми Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
36
Кристиан Гросс
ОП
25
Микаэль Таварес
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
3-5-1-1
1
Рост
4
Матейсен
14
Розегнал
3
Аого
7
Янсен
14
Яролим
8
Ринкон
8
Теше
15
Троховски
8
Торун
33
Петрич
4-3-1-2
16
Пуплен
22
Ча Ду Ри
76
Менди
5
Бучер
11
Баcтианс
6
Абдессадки
0
Банович
16
Макиади
20
Калиджиури
13
Бекманн
27
Райзингер
8
Торун
33
Берг
33
Берг
8
Торун
6
Абдессадки
21
Топрак
21
Топрак
6
Абдессадки
22
Ча Ду Ри
23
Муйджа
23
Муйджа
22
Ча Ду Ри
27
Райзингер
61
Сиссе
61
Сиссе
27
Райзингер
Остались в запасе
Гамбург
Фрайбург
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Вольфганг Хесль
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
36
Кристиан Гросс
ОП
1
Вольфганг Хесль
ВР
25
Микаэль Таварес
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Гамбург - Фрайбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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