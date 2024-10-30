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Расписание матчей
Германия. Кубок
Фрайбург - Гамбург
Фрайбург - Гамбург: обзор матча 30 октября 2024
Фрайбург
30.10.2024, среда, 20:00
Германия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Гамбург
19'
М. Гинтер
44'
В. Грифо (П)
51'
Й. Мефферт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Гамбург
88'
Замена
Б. Джатта
️️️️
У. Микельбренси
81'
Желтая карточка
У. Микельбренси
Замена
Л. Хелер
️️️️
М. Филипп
78'
Замена
М. Розенфельдер
️️️️
Л. Кюблер
78'
76'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
А. Карабец
Замена
Н. Хефлер
️️️️
П. Остерхаге
68'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
М. Грегоритч
68'
68'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Л. Пореба
68'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Д. Зелке
51'
ГОЛ! 2:1!
Й. Мефферт
Пас отдал
М. Мухайм
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Грифо
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Гинтер
Пас отдал
В. Грифо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
4
Себастьян Шонлау
(К)
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
19
Фабио Бальде
ЦП
15
Людовит Рейс
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
4-2-1-3
21
Мюллер
30
Гюнтер
28
Гинтер
3
Линхарт
17
Кюблер
6
Остерхаге
8
Эггештайн
32
Грифо
26
Филипп
18
Динкчи
11
Грегоритч
3-2-4-1
31
Рааб
25
Микельбренси
4
Шонлау
28
Мухайм
23
Эльфадли
8
Пореба
15
Рейс
9
Карабец
28
Мефферт
19
Бальде
9
Зелке
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
6
Остерхаге
27
Хефлер
27
Хефлер
6
Остерхаге
26
Филипп
9
Хелер
9
Хелер
26
Филипп
11
Грегоритч
20
Адаму
20
Адаму
11
Грегоритч
9
Карабец
3
Каттербах
3
Каттербах
9
Карабец
8
Пореба
5
Рихтер
5
Рихтер
8
Пореба
9
Зелке
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
9
Зелке
25
Микельбренси
18
Джатта
18
Джатта
25
Микельбренси
Остались в запасе
Фрайбург
Гамбург
1
Ноа Атуболу
ВР
43
Бруно Огбус
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Даниэль Фернандес
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Ноа Атуболу
ВР
43
Бруно Огбус
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фернандес
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Фрайбург - Гамбург
1
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
7
10
Офсайды
4
1
Количество передач
457
498
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 2
29.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 2
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
0 : 0
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Felix Brych, Germany
Стадион:
Европа-Парк
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