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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Фрайбург
Гамбург - Фрайбург: обзор матча 30 апреля 2011
Гамбург
30.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Фрайбург
16'
П. Сиссе
88'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Фрайбург
ГОЛ! 0:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Ш. Райзингер
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
С. Макиади
Замена
П. Троховски
️️️️
Д. Яролим
Желтая карточка
М. Муйджа
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Нику
Желтая карточка
З. Роберто
Замена
Д. Питройпа
️️️️
Э. Бен-Хатира
Желтая карточка
Д. Яролим
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Х. Бучер
16'
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Пас отдал
С. Макиади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
20
Коллин Бенджамин
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Зе Роберто
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Давид Яролим
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
11
Джонатан Питройпа
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-4-1-1
1
Рост
3
Аого
16
Вестерманн
2
Дикмайер
20
Бенджамин
12
Зе Роберто
11
Элиа
14
Яролим
28
Бен-Хатира
7
Сон
34
Герреро
4-4-1-1
1
Бауманн
23
Муйджа
21
Топрак
11
Крмас
5
Бучер
16
Макиади
14
Путило
23
Шустер
8
Нику
10
Розенталь
61
Сиссе
28
Бен-Хатира
11
Питройпа
11
Питройпа
28
Бен-Хатира
14
Яролим
15
Троховски
15
Троховски
14
Яролим
8
Нику
20
Калиджиури
20
Калиджиури
8
Нику
5
Бучер
19
Уильямс
19
Уильямс
5
Бучер
16
Макиади
27
Райзингер
27
Райзингер
16
Макиади
Остались в запасе
Гамбург
Фрайбург
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
17
Мухамед Бешич
ОП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
22
Кишо Яно
ЦФ
21
Мануэль Зальц
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
14
Джонатан Жагер
ЛП
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Гамбург - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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