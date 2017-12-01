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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Гамбург
Фрайбург - Гамбург: обзор матча 01 декабря 2017
Фрайбург
01.12.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Гамбург
84'
Желтая карточка
Д. Юнг
Желтая карточка
Н. Хефлер
73'
62'
Желтая карточка
Б. Вуд
57'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Желтая карточка
П. Штенцель
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
22
Йорик Раве
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
22
Свен Шипплок
ЦФ
4-1-3-2
1
Шволов
30
Гюнтер
4
Кох
2
Сеюнджу
15
Штенцель
27
Хефлер
22
Раве
19
Хаберер
23
Шустер
18
Петерсен
33
Терраццино
3-2-1-1-1
26
Матениа
2
Дикмайер
14
Пападопулос
3
Маврай
21
Юнг
3
Дуглас Сантос
14
Хант
18
Костич
17
Вуд
Остались в запасе
Фрайбург
Гамбург
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Фрайбург - Гамбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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