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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Фрайбург
Гамбург - Фрайбург: обзор матча 08 мая 2015
Гамбург
08.05.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
90'
Г. Качар
25'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Фрайбург
ГОЛ! 1:1!
Г. Качар
90'
Замена
М. Байстер
️️️️
З. Штибер
87'
86'
Желтая карточка
М. Кемпф
78'
Замена
М. Кемпф
️️️️
К. Гюнтер
Замена
А. Руднев
️️️️
М. Озтрзолек
78'
76'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Муйджа
75'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
К. Геде
Замена
М. Янсен
️️️️
Л. Холтби
58'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Мехмеди
Пас отдал
К. Геде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
21
Марсело Диас
ОП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-3-1-2
15
Адлер
41
Райкович
22
Озтрзолек
16
Вестерманн
5
Джуру
10
Штибер
20
Качар
90
Холтби
8
ван дер Ваарт
40
Олич
10
Ласогга
3-3-3-1
1
Бюрки
7
Шмид
23
Митрович
11
Крмас
23
Муйджа
27
Хефлер
30
Гюнтер
30
Клаус
16
Дарида
31
Геде
14
Мехмеди
90
Холтби
7
Янсен
7
Янсен
90
Холтби
10
Штибер
9
Байстер
9
Байстер
10
Штибер
22
Озтрзолек
9
Руднев
9
Руднев
22
Озтрзолек
30
Гюнтер
2
Кемпф
2
Кемпф
30
Гюнтер
31
Геде
18
Петерсен
18
Петерсен
31
Геде
23
Муйджа
26
Филипп
26
Филипп
23
Муйджа
Остались в запасе
Гамбург
Фрайбург
30
Александер Брунст
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
8
Петр Ирачек
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Гамбург - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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