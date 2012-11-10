Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Гамбург
Фрайбург - Гамбург: обзор матча 10 ноября 2012
Фрайбург
10.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Гамбург
90'
+2
Замена
Р. Теше
️️️️
Х. Сон
90'
+1
Желтая карточка
Р. Адлер
Желтая карточка
Ю. Шустер
90'
+1
87'
Замена
Д. Аого
️️️️
М. Янсен
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Д. Калиджиури
85'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
Д. Шмид
78'
Замена
Я. Розенталь
️️️️
С. Фрайс
69'
54'
Желтая карточка
М. Бадель
40'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
39'
Замена
Д. Брума
️️️️
М. Байстер
35'
Вторая желтая
П. Шарнер
Желтая карточка
Д. Калиджиури
27'
10'
Желтая карточка
П. Шарнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Иван Сантини
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
3-2-3-1-1
1
Бауманн
25
Сорг
11
Крмас
3
Дианье
23
Муйджа
7
Шмид
16
Макиади
23
Шустер
9
Фрайс
20
Калиджиури
10
Крузе
3-3-2-2
15
Адлер
16
Вестерманн
2
Дикмайер
20
Шарнер
47
Бадель
30
Арслан
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
7
Сон
9
Байстер
9
Руднев
7
Шмид
6
Хеденстад
6
Хеденстад
7
Шмид
20
Калиджиури
26
Йендришек
26
Йендришек
20
Калиджиури
9
Фрайс
10
Розенталь
10
Розенталь
9
Фрайс
7
Янсен
3
Аого
3
Аого
7
Янсен
9
Байстер
25
Брума
25
Брума
9
Байстер
7
Сон
8
Теше
8
Теше
7
Сон
Остались в запасе
Фрайбург
Гамбург
33
Даниэль Бац
ВР
31
Карим Геде
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
31
Карим Геде
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Фрайбург - Гамбург
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Гамбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+