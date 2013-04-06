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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Фрайбург
Гамбург - Фрайбург: обзор матча 06 апреля 2013
Гамбург
06.04.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
68'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Фрайбург
90'
+3
Замена
К. Геде
️️️️
Д. Шмид
90'
+1
Замена
И. Сантини
️️️️
М. Крузе
Замена
С. Райкович
️️️️
Д. Аого
89'
79'
Замена
С. Макиади
️️️️
Я. Розенталь
Замена
М. Бадель
️️️️
Т. Арслан
70'
Замена
Г. Качар
️️️️
П. Скьельбред
68'
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шмид
Пас отдал
М. Муйджа
Желтая карточка
Х. Сон
53'
Желтая карточка
Т. Арслан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
4-3-2-1
15
Адлер
2
Дикмайер
28
Мансьенн
3
Аого
16
Вестерманн
7
Янсен
5
Скьельбред
30
Арслан
7
Сон
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
3-2-1-2-1
1
Бауманн
25
Сорг
11
Крмас
3
Дианье
23
Муйджа
28
Гинтер
23
Шустер
20
Калиджиури
10
Розенталь
10
Крузе
3
Аого
41
Райкович
41
Райкович
3
Аого
5
Скьельбред
20
Качар
20
Качар
5
Скьельбред
30
Арслан
47
Бадель
47
Бадель
30
Арслан
7
Шмид
31
Геде
31
Геде
7
Шмид
10
Розенталь
16
Макиади
16
Макиади
10
Розенталь
10
Крузе
18
Сантини
18
Сантини
10
Крузе
Остались в запасе
Гамбург
Фрайбург
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Гамбург - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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