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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Фрайбург
Гамбург - Фрайбург: обзор матча 18 февраля 2017
Гамбург
18.02.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
15'
А. Хант
57'
М. Грегоритч
23'
М. Филипп
72'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Фрайбург
90'
+1
Замена
О. Булут
️️️️
В. Грифо
Пенальти не реализован!
А. Хант
88'
85'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Я. Хаберер
Замена
А. Экдаль
️️️️
Уолес
83'
Желтая карточка
Й. Джуру
74'
72'
ГОЛ! 2:2!
В. Грифо
Пас отдал
Н. Петерсен
Желтая карточка
А. Хант
68'
Желтая карточка
Ф. Костич
62'
62'
Замена
М. Франтц
️️️️
А. Абраши
ГОЛ! 2:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
Г. Сакаи
57'
56'
Желтая карточка
Я. Хаберер
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Д. Дикмайер
45'
36'
Желтая карточка
М. Филипп
Замена
Й. Джуру
️️️️
К. Пападопулос
31'
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Филипп
Пас отдал
Н. Петерсен
ГОЛ! 1:0!
А. Хант
Пас отдал
Л. Холтби
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
15
Уолес
ПП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
3-2-3-1
15
Адлер
22
Озтрзолек
14
Пападопулос
3
Маврай
2
Сакаи
2
Дикмайер
14
Хант
90
Холтби
15
Уолес
18
Костич
4-1-3-1-1
1
Шволов
17
Кюблер
3
Торрехон
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
27
Хефлер
26
Филипп
19
Хаберер
6
Абраши
32
Грифо
18
Петерсен
14
Пападопулос
5
Джуру
5
Джуру
14
Пападопулос
15
Уолес
8
Экдаль
8
Экдаль
15
Уолес
2
Дикмайер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
2
Дикмайер
6
Абраши
8
Франтц
8
Франтц
6
Абраши
32
Грифо
6
Булут
6
Булут
32
Грифо
19
Хаберер
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
19
Хаберер
Остались в запасе
Гамбург
Фрайбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Гамбург - Фрайбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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