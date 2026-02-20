Введите ваш ник на сайте
«Брентфорд» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70

20 февраля 2026 7:24
Брентфорд - Брайтон
21 февр. 2026, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
«Брентфорд» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

21 февраля в 27 туре английской Премьер-лиги «Брентфорд» примет «Брайтон». По таблице это встреча команд из разных полюсов середины: хозяева идут 7-ми с 40 очками и сохраняют еврокубковые амбиции, гости занимают 14 место (31 очко) и в последнее время застряли в затяжной серии без побед. По текущей динамике матч выглядит как шанс для «Брентфорда» закрепиться в верхней части, а для «Брайтона» – наконец-то переломить негатив.

«Брентфорд»

Команда подходит к туру в хорошем состоянии: в прошлом матче АПЛ сыграла 1:1 с «Арсеналом», а в целом не проигрывает в 3 последних турах. Важная деталь по форме – «Брентфорд» забивает в 3 матчах чемпионата подряд и в среднем держит темп около 1.20 гола за игру в последних пяти встречах (6 мячей). При этом защита выглядит рабочей: 5 пропущенных в 5 последних играх и средний показатель 1.00 за матч. Дома «Брентфорд» стабилен по результату – не проигрывает в 8 из 10 последних матчей на своем поле, а это критично в игре против соперника, который сейчас не набирает очки сериями. Отдельно выделяется Игор Тиаго: 18 голов в 27 матчах – для «Брентфорда» это ключевой источник реализации моментов.

«Брайтон»

У гостей картина заметно тяжелее. Последняя игра – поражение 0:1 от «Астон Виллы», а в чемпионате «Брайтон» не может выиграть уже 6 матчей подряд. Серия дополняется проблемами в обороне: команда пропускает в 6 матчах АПЛ кряду и в среднем получает 1.60 гола за игру на отрезке последних пяти (8 мячей). Еще важнее атакующая просадка: всего 2 гола в последних 5 играх (0.40 в среднем). С таким нападением трудно претендовать на положительный результат даже при неплохой истории личных встреч. При этом «Брайтон» действительно нередко цеплялся за очки с этим соперником: не проигрывал в 5 из 7 последних матчей против «Брентфорда», но текущая форма сильно расходится с этой тенденцией.

Факты о командах

«Брентфорд»

  • 7 место: 40 очков после 26 туров
  • Не проигрывает в 3 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 3 турах подряд, а также в 4 последних матчах в целом
  • 6 забитых и 5 пропущенных в последних 5 играх
  • Дома не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

«Брайтон»

  • 14 место: 31 очко после 26 туров
  • Не выигрывает в 6 последних матчах АПЛ
  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • 2 забитых и 8 пропущенных в последних 5 играх
  • Пропускает в 8 последних матчах

Прогноз на матч «Брентфорд» – «Брайтон»

По вводным преимущество на стороне хозяев: «Брентфорд» стабильнее по результату, лучше выглядит по соотношению забитых и пропущенных на короткой дистанции и остается крепким домашним вариантом. У «Брайтона» слишком затяжная серия без побед, а главное – явная нехватка голов (2 мяча за 5 матчей), из-за чего даже один пропущенный часто становится приговором. История очных встреч намекает на осторожность, но текущая форма команд перевешивает: «Брентфорд» выглядит ближе к победе, а матч – ближе к умеренно результативному, без обязательной перестрелки.

Рекомендованные ставки

  • «Брентфорд» не проиграет и тотал меньше 3.5 – 1.70
  • «Брайтон» индивидуальный тотал меньше 1.5

1.70
«Брентфорд» не проиграет и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Брайтон Брентфорд
18+
  • Читайте нас: 