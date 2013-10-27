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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Гамбург
Фрайбург - Гамбург: обзор матча 27 октября 2013
Фрайбург
27.10.2013, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Гамбург
37'
М. Байстер
47'
П. Ласогга
63'
Р. ван дер Ваарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Гамбург
84'
Замена
А. Руднев
️️️️
П. Ласогга
Замена
В. Пиларж
️️️️
К. Гюнтер
84'
Желтая карточка
Ф. Дианье
82'
78'
Замена
И. Иличевич
️️️️
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
Ф. Коклен
74'
Замена
Ю. Шустер
️️️️
П. Крмас
63'
63'
ГОЛ! 0:3!
Р. ван дер Ваарт
47'
ГОЛ! 0:2!
П. Ласогга
Замена
С. Фрайс
️️️️
Ж. Фернандес
46'
40'
Желтая карточка
Л. Собич
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Байстер
Пас отдал
М. Бадель
22'
Замена
Л. Собич
️️️️
Й. Джуру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Желсон Фернандес
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
9
Майк Ханке
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
19
Жак Зуа
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
3-3-2-1
1
Бауманн
25
Сорг
3
Дианье
11
Крмас
30
Гюнтер
13
Коклен
7
Шмид
6
Фернандес
16
Дарида
14
Мехмеди
3-4-1-2
15
Адлер
4
Та
16
Вестерманн
5
Джуру
10
Чалханоглу
47
Бадель
30
Арслан
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
9
Байстер
30
Гюнтер
11
Пиларж
11
Пиларж
30
Гюнтер
11
Крмас
23
Шустер
23
Шустер
11
Крмас
6
Фернандес
9
Фрайс
9
Фрайс
6
Фернандес
5
Джуру
3
Собич
3
Собич
5
Джуру
10
Чалханоглу
16
Иличевич
16
Иличевич
10
Чалханоглу
10
Ласогга
9
Руднев
9
Руднев
10
Ласогга
Остались в запасе
Фрайбург
Гамбург
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Петр Ирачек
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
8
Петр Ирачек
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Фрайбург - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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