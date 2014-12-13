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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Гамбург
Фрайбург - Гамбург: обзор матча 13 декабря 2014
Фрайбург
13.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Гамбург
90'
+2
Замена
З. Штибер
️️️️
П. Ласогга
Замена
Ф. Цулехнер
️️️️
Ф. Клаус
81'
71'
Замена
М. Гуайда
️️️️
Н. Мюллер
Замена
Д. Шахин
️️️️
К. Геде
71'
68'
Желтая карточка
В. Бехрами
65'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Р. ван дер Ваарт
54'
Желтая карточка
Клебер
Желтая карточка
К. Гюнтер
53'
Замена
Ю. Шустер
️️️️
Н. Хефлер
46'
Желтая карточка
М. Торрехон
39'
Пенальти не реализован!
В. Дарида
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Карим Геде
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
11
Филипп Цулехнер
ЦФ
9
Дани Шахин
ЦФ
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
3-3-3-1
1
Бюрки
7
Шмид
3
Торрехон
2
Кемпф
30
Гюнтер
27
Хефлер
27
Ритер
31
Геде
16
Дарида
30
Клаус
14
Мехмеди
4-3-1-2
33
Дробны
3
Клебер
2
Дикмайер
5
Джуру
3
Маркос
9
Мюллер
90
Холтби
85
Бехрами
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
9
Руднев
30
Клаус
11
Цулехнер
11
Цулехнер
30
Клаус
31
Геде
9
Шахин
9
Шахин
31
Геде
27
Хефлер
23
Шустер
23
Шустер
27
Хефлер
9
Мюллер
26
Гуайда
26
Гуайда
9
Мюллер
8
ван дер Ваарт
8
Ирачек
8
Ирачек
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
10
Штибер
10
Штибер
10
Ласогга
Остались в запасе
Фрайбург
Гамбург
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
30
Александер Брунст
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Фрайбург - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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