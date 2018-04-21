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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Фрайбург
Гамбург - Фрайбург: обзор матча 21 апреля 2018
Гамбург
21.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
54'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Фрайбург
Желтая карточка
Д. Юнг
90'
+4
Желтая карточка
А. Экдаль
82'
71'
Вторая желтая
Д. Сеюнджу
58'
Желтая карточка
Л. Кюблер
ГОЛ! 1:0!
Л. Холтби
54'
5'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
4-2-1-1
23
Поллерсбек
2
Сакаи
14
Пападопулос
21
Юнг
2
Дикмайер
90
Холтби
14
Хант
18
Костич
7
Вальдшмидт
4-1-2-2
1
Шволов
17
Кюблер
5
Гульде
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
27
Хефлер
19
Хаберер
23
Шустер
11
Кляйнденст
18
Петерсен
Остались в запасе
Гамбург
Фрайбург
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
18
Флориан Кат
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Мерлин Польцин
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Гамбург - Фрайбург
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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