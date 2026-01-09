10 января в 16-м туре Бундеслиги «Хайденхайм» примет «Кельн». Встреча имеет важное значение для обеих команд: хозяева борются за выживание и находятся в зоне вылета, а гости пытаются прервать затяжную серию без побед и закрепиться в середине таблицы. Турнирное давление и нестабильная форма соперников делают матч принципиальным и напряженным.

«Хайденхайм»

Команда подходит к игре после тяжелого поражения от «Баварии», однако в целом «Хайденхайм» регулярно находит моменты в атаке. В последних пяти матчах клуб забивал в среднем по одному мячу, но ключевой проблемой остается оборона. Хозяева пропускают в 18 матчах подряд в Бундеслиге и в среднем получают более двух голов за игру. Даже при поддержке домашних трибун «Хайденхайм» редко проводит встречи «на ноль», что вынуждает играть более открыто.

«Кельн»

«Кельн» также переживает непростой период. Команда не побеждает в шести турах подряд и регулярно допускает ошибки в защите, пропуская в 11 матчах кряду. При этом гости почти всегда создают моменты у ворот соперника и стабильно забивают против «Хайденхайма». В текущей форме «Кельн» выглядит чуть более сбалансированным, но проблемы с реализацией и психологией не позволяют уверенно набирать очки.

Факты о командах

«Хайденхайм»

Пропускает в 18 матчах подряд в Бундеслиге

В среднем 1.00 гола за игру в последних 5 встречах

В среднем 2.20 пропущенных мяча за матч

Забивал в 3 из 5 последних туров

«Кельн»