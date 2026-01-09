Введите ваш ник на сайте
«Хайденхайм» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 10 января 2026 с коэффициентом 1.80

09 января 2026 8:24
Хайденхайм - Кельн
10 янв. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

10 января в 16-м туре Бундеслиги «Хайденхайм» примет «Кельн». Встреча имеет важное значение для обеих команд: хозяева борются за выживание и находятся в зоне вылета, а гости пытаются прервать затяжную серию без побед и закрепиться в середине таблицы. Турнирное давление и нестабильная форма соперников делают матч принципиальным и напряженным.

«Хайденхайм»

Команда подходит к игре после тяжелого поражения от «Баварии», однако в целом «Хайденхайм» регулярно находит моменты в атаке. В последних пяти матчах клуб забивал в среднем по одному мячу, но ключевой проблемой остается оборона. Хозяева пропускают в 18 матчах подряд в Бундеслиге и в среднем получают более двух голов за игру. Даже при поддержке домашних трибун «Хайденхайм» редко проводит встречи «на ноль», что вынуждает играть более открыто.

«Кельн»

«Кельн» также переживает непростой период. Команда не побеждает в шести турах подряд и регулярно допускает ошибки в защите, пропуская в 11 матчах кряду. При этом гости почти всегда создают моменты у ворот соперника и стабильно забивают против «Хайденхайма». В текущей форме «Кельн» выглядит чуть более сбалансированным, но проблемы с реализацией и психологией не позволяют уверенно набирать очки.

Факты о командах

«Хайденхайм»

  • Пропускает в 18 матчах подряд в Бундеслиге
  • В среднем 1.00 гола за игру в последних 5 встречах
  • В среднем 2.20 пропущенных мяча за матч
  • Забивал в 3 из 5 последних туров

«Кельн»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • В среднем 0.80 гола за игру в последних 5 встречах
  • Забивал «Хайденхайму» в 4 последних очных матчах

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
7
Забитых мячей
4
2.33
В среднем за матч
1.33
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хайденхайм
2 : 2
10.01.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хайденхайм
4 : 1
18.05.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 1
13.01.2024
Хайденхайм

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Кельн»

Обе команды испытывают серьезные трудности в обороне и редко сохраняют свои ворота сухими. «Хайденхайм» вынужден активно играть дома, чтобы набирать очки в борьбе за выживание, а «Кельн» стабильно пользуется ошибками соперников. При таких вводных матч располагает к результативному сценарию, но без явного фаворита.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  1.80
Тотал больше 2.5 голов

1.80
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Кельн Хайденхайм
18+
